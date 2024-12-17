https://ria.ru/20241217/zhenschina-1989645506.html
Появились подробности гибели женщины и двух ее детей в ЛНР
Появились подробности гибели женщины и двух ее детей в ЛНР - РИА Новости, 17.12.2024
Появились подробности гибели женщины и двух ее детей в ЛНР
Погибшая жительница Краснодона, тела маленьких детей которой нашли в квартире, могла совершить двойное убийство, а потом покончить с собой, молодая женщина... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:03
2024-12-17T12:03
2024-12-17T12:03
происшествия
краснодон
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Погибшая жительница Краснодона, тела маленьких детей которой нашли в квартире, могла совершить двойное убийство, а потом покончить с собой, молодая женщина страдала шизофренией, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. Тела матери и её детей 2016 и 2018 годов рождения с ножевыми ранениями были обнаружены в Краснодоне этим утром, сообщало региональное управление СК РФ. "Тела своей дочери и внучек обнаружил отец женщины. Следов взлома в квартире нет. Орудие преступления - кухонный нож. Женщина страдала шизофренией, а одна из ее дочерей являлась инвалидом, находилась на домашнем обучении", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что супруг женщины и отец ее детей числится без вести пропавшим на СВО. "Обстоятельства выясняются, но версия убийства детей их матерью наиболее вероятная. Потом женщина могла покончить жизнь самоубийством", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html
краснодон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодон, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодон, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности гибели женщины и двух ее детей в ЛНР
Болевшая шизофренией жительница Краснодона могла убить детей и покончить с собой