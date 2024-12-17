https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989729579.html

Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты, продвигаемый США

Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты, продвигаемый США - РИА Новости, 17.12.2024

Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты, продвигаемый США

Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты Украины, на котором настаивали МВФ и США, документом также предусматривается повышение зарплат РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:25

2024-12-17T16:25

2024-12-17T16:25

в мире

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сша

нина южанина

владимир зеленский

мвф

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты Украины, на котором настаивали МВФ и США, документом также предусматривается повышение зарплат сотрудникам палаты, сообщает во вторник депутат Верховной рады Нина Южанина. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в октябре сообщал, что Рада приняла законопроект о реформировании Счетной палаты, что было условием финансирования на более чем два миллиарда долларов от МВФ и США. "Нам так не жить. Президент таки подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Счетной палате", которым значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты. Годовая зарплата председателя палаты устанавливается в размере 4,3 миллиона гривен (103 тысячи долларов), членов – по 3,8 миллиона гривен (91,2 тысячи долларов), советников – по 1,9 миллиона гривен (45,6 тысячи долларов), государственных аудиторов – от 1,9 миллиона гривен (45,6 тысячи долларов) до 2,8 миллиона гривен (67,2 тысячи долларов)", - написала Южанина в своем Telegram-канале. По словам депутата, после подписания закона члены Счетной палаты, их советники, секретарь, его заместитель, государственные аудиторы (всего около 500 человек) выводятся из-под действия закона "О государственной службе", что приведет к полной потере ответственности за результаты проведенного аудита. А это, как отмечает Южанина, полностью противоречит конституции страны. Ранее депутат Железняк сообщал, что закон предусматривает проведение конкурса по отбору членов палаты с преимущественным правом голоса международных экспертов, предоставление полномочий по проведению аудитов средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров.

https://ria.ru/20241217/reshenie-1989580443.html

https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989597593.html

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в мире, украина, сша, нина южанина, владимир зеленский, мвф, верховная рада украины