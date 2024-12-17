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Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 17.12.2024 (обновлено: 18:54 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989721704.html
Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО
Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО - РИА Новости, 17.12.2024
Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО
Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в альянс. Об этом он написал в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:52
2024-12-17T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в альянс. Об этом он написал в Telegram-канале. "И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. &lt;...&gt; Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров", — утверждает он. Зеленский добавил, что Запад обещал поставить требуемые системы ПВО после признания невозможности пригласить Украину в НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989649744.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО

Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в альянс. Об этом он написал в Telegram-канале.

"И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. <...> Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров", — утверждает он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте
Вчера, 12:20
Зеленский добавил, что Запад обещал поставить требуемые системы ПВО после признания невозможности пригласить Украину в НАТО.

Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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