https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989721704.html

Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО

Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО - РИА Новости, 17.12.2024

Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО

Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в альянс. Об этом он написал в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:52

2024-12-17T15:52

2024-12-17T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в альянс. Об этом он написал в Telegram-канале. "И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. <...> Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров", — утверждает он. Зеленский добавил, что Запад обещал поставить требуемые системы ПВО после признания невозможности пригласить Украину в НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989649744.html

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989602218.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато