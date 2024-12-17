Зеленский выступил с дерзким требованием к НАТО
Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в альянс. Об этом он написал в Telegram-канале.
"И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. <...> Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров", — утверждает он.
"И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. <...> Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров", — утверждает он.
Зеленский добавил, что Запад обещал поставить требуемые системы ПВО после признания невозможности пригласить Украину в НАТО.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.