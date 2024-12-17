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Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова
Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова
Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно, так как США создали и спонсируют... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T22:26
2024-12-17T22:26
2024-12-17T22:27
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно, так как США создали и спонсируют киевский режим, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник выступил с утверждением, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов."Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие. Доказательство налицо - Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства", - сказала Захарова.
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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, мария захарова, игорь кириллов, войска рхбз
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Мария Захарова, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова
Захарова: заявления США о непричастности к убийству Кириллова смешно слышать