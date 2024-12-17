https://ria.ru/20241217/zakharova-1989800131.html

Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова

Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова

Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно, так как США создали и спонсируют... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T22:26

2024-12-17T22:26

2024-12-17T22:27

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игорь кириллов

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно, так как США создали и спонсируют киевский режим, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник выступил с утверждением, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов."Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие. Доказательство налицо - Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20241217/oon-1989793587.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, мария захарова, игорь кириллов, войска рхбз