https://ria.ru/20241217/zakharova-1989695399.html
Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада
Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада - РИА Новости, 17.12.2024
Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада
За фейком агентства Рейтер о якобы гибели Башара Асада стояли службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии и пытавшиеся таким образом решить свои... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:19
2024-12-17T14:19
2024-12-17T14:19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За фейком агентства Рейтер о якобы гибели Башара Асада стояли службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии и пытавшиеся таким образом решить свои точечные задачи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, подобная новость - это пример "классического фейка, со всеми необходимыми компонентами". "Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи. Если бы это был не фейк, а ошибка, или какой-то момент журналисткой оплошности, были бы опровержения", - сказала она в эфире Первого канала. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241216/zaharova-1989532315.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, мария захарова, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Мария Захарова, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада
Захарова: за фейком о гибели Асада стояли заинтересованные в хаосе в Сирии