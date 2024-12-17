https://ria.ru/20241217/zaderzhannyy-1989686339.html

Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине

Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине - РИА Новости, 17.12.2024

Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине

Мужчина, задержанный за неадекватное поведение на улице в волгоградском Камышине, умер в патрульной машине, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:58

2024-12-17T13:58

2024-12-17T13:58

происшествия

камышин

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный за неадекватное поведение на улице в волгоградском Камышине, умер в патрульной машине, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Волгоградской области. По данным ведомства, в субботу полицейские в Камышине заметили мужчину, который вел себя неадекватно, при нем не было документов, а на постовых он отреагировал с агрессией. "В ходе доставления нарушителя в отдел полиции задержанный почувствовал себя плохо в патрульном автомобиле. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведённые медицинскими работниками мероприятия, гражданин скончался", - сообщили в полиции. По данным ведомства, личность задержанного была установлена, им оказался 38-летний местный житель, который не раз привлекался за употребление наркотиков к административной ответственности. Полиция начала проверку после смерти задержанного.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989620135.html

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камышин

волгоградская область

россия

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происшествия, камышин, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия