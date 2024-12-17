https://ria.ru/20241217/zaderzhannyy-1989686339.html
Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине
Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине - РИА Новости, 17.12.2024
Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине
Мужчина, задержанный за неадекватное поведение на улице в волгоградском Камышине, умер в патрульной машине, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:58
2024-12-17T13:58
2024-12-17T13:58
происшествия
камышин
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный за неадекватное поведение на улице в волгоградском Камышине, умер в патрульной машине, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Волгоградской области. По данным ведомства, в субботу полицейские в Камышине заметили мужчину, который вел себя неадекватно, при нем не было документов, а на постовых он отреагировал с агрессией. "В ходе доставления нарушителя в отдел полиции задержанный почувствовал себя плохо в патрульном автомобиле. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведённые медицинскими работниками мероприятия, гражданин скончался", - сообщили в полиции. По данным ведомства, личность задержанного была установлена, им оказался 38-летний местный житель, который не раз привлекался за употребление наркотиков к административной ответственности. Полиция начала проверку после смерти задержанного.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989620135.html
https://ria.ru/20241217/sobaka-1989630679.html
камышин
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камышин, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине
Задержанный за неадекватное поведение в Волгограде умер в патрульной машине