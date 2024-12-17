https://ria.ru/20241217/vzryv-1989706566.html

Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео

Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео - РИА Новости, 17.12.2024

Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео

Опубликованы кадры взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:53

2024-12-17T14:53

2024-12-17T16:04

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

игорь кириллов

войска рхбз

москва

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Опубликованы кадры взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.На видеоролике Ruptly можно увидеть Кириллова и его помощника, выходящих из подъезда в момент, когда срабатывает бомба.Взрыв прогремел во вторник около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту. По предварительной информации, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял около дома.По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989661657.html

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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-17T14:53 true PT0M22S

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взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, игорь кириллов, войска рхбз, москва, россия