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Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео
Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео - РИА Новости, 17.12.2024
Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео
Опубликованы кадры взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:53
2024-12-17T14:53
2024-12-17T16:04
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
игорь кириллов
войска рхбз
москва
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Опубликованы кадры взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.На видеоролике Ruptly можно увидеть Кириллова и его помощника, выходящих из подъезда в момент, когда срабатывает бомба.Взрыв прогремел во вторник около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту. По предварительной информации, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял около дома.По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989661657.html
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
2024-12-17T14:53
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взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, игорь кириллов, войска рхбз, москва, россия
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Москва, Россия
Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео
Появилось видео взрыва на Рязанском проспекте, в котором погиб генерал Кириллов