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Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов

Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024

Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов

Инженерно-саперная служба приехала к дому, рядом с которым в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:47

2024-12-17T09:47

2024-12-17T09:48

москва

игорь кириллов

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инженерно-саперная служба приехала к дому, рядом с которым в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. Место взрыва в районе ЧП оцеплено, работают оперативные службы и следователи. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

москва

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2024

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