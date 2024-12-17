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Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
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09:47 17.12.2024 (обновлено: 09:48 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989607498.html
Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов
Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов
Инженерно-саперная служба приехала к дому, рядом с которым в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:47
2024-12-17T09:48
москва
игорь кириллов
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инженерно-саперная служба приехала к дому, рядом с которым в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. Место взрыва в районе ЧП оцеплено, работают оперативные службы и следователи. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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москва, игорь кириллов, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, видео
Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инженерно-саперная служба приехала к дому, рядом с которым в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T09:47
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Инженерно-саперная служба приехала к дому, у которого погиб Кириллов

Инженерно-саперная служба приехала к дому, где погиб генерал Кириллов

Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инженерно-саперная служба приехала к дому, рядом с которым в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
Место взрыва в районе ЧП оцеплено, работают оперативные службы и следователи.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
 
МоскваИгорь КирилловВойска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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