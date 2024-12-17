https://ria.ru/20241217/vengry-1989764833.html

Венгры осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине

Венгры осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине - РИА Новости, 17.12.2024

Венгры осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине

Почти три четверти венгров осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине для ударов вглубь территории РФ, при этом более двух третей поддерживают... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:20

2024-12-17T18:20

2024-12-17T18:20

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

виктор орбан

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960006216_0:457:2829:2048_1920x0_80_0_0_327d528e71668cb1929d41713ad604c1.jpg

БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Почти три четверти венгров осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине для ударов вглубь территории РФ, при этом более двух третей поддерживают миротворческие усилия премьера Венгрии Виктора Орбана, следует из результатов исследования, проведённого венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg. Так, 74% респондентов выразили несогласие с тем, что правительство США и страны ЕС передают Украине ракеты большой дальности, которые можно использовать для атаки на территории в глубине России. Ещё 68% опрошенных согласились с тем, что Орбан пытается закончить конфликт. Более трёх четвертей венгров - 77% - считают, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США появился шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине в 2025 году. Мнения о самом Трампе среди венгерских граждан разделились почти поровну: у 51% мнение о нём положительное, у 44% - отрицательное, ещё 5% затруднились ответить или не стали отвечать. Исследование было проведено в декабре среди тысячи совершеннолетних венгров методом телефонных опросов. Орбан 17 февраля заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что конфликт на Украине завершился бы за сутки, если бы президентом США был Трамп. Орбан также много раз подчёркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путём переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражён крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.

https://ria.ru/20241118/udary-1984335311.html

https://ria.ru/20241108/orban-1982651507.html

https://ria.ru/20241120/orban-1984785483.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, одкб