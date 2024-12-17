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Обращения по "Коммунальным системам" снизились в Подмосковье на 14%
Обращения по "Коммунальным системам" снизились в Подмосковье на 14% - РИА Новости, 17.12.2024
Обращения по "Коммунальным системам" снизились в Подмосковье на 14%
Специалисты "Коммунальных систем Московской области" зафиксировали снижение числа обращений жителей на 14% за прошедшую неделю по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:15
2024-12-17T14:15
2024-12-17T14:15
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Коммунальных систем Московской области" зафиксировали снижение числа обращений жителей на 14% за прошедшую неделю по сравнению с аналогичным прошлым периодом, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "Снижение количества обращений на 14% за неделю – показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача – поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Всего было принято и отработано более 340 заявок из городских округов: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино-Петровский. Из поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы. Из них 98 – по вопросам холодного водоснабжения и качества воды, 12 – по горячему водоснабжению и теплоснабжению, 16 – по сетям водоотведения, 1 – по ремонту водопроводных и канализационных колодцев, 17 – по вопросам модернизации сетей. Также специалисты предприятия отработали более 200 прямых заявок от жителей и управляющих компаний: 76% – касалось засоров на внутриквартальных сетях, 8% – услуг теплоснабжения. Кроме того, специализированные лаборатории предприятия провели отбор проб воды на внешних сетях и объектах. По результатам проведены или запланированы соответствующие мероприятия. Так, успешно отработан 91% от общего числа обращений. Остальные находятся в процессе выполнения.
https://ria.ru/20241217/murashov-1989662770.html
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московская область (подмосковье), шатура, электросталь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Электросталь
Обращения по "Коммунальным системам" снизились в Подмосковье на 14%
Велиховский: обращения по "Коммунальным системам" снизились на 14% в Подмосковье
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Коммунальных систем Московской области" зафиксировали снижение числа обращений жителей на 14% за прошедшую неделю по сравнению с аналогичным прошлым периодом, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"Снижение количества обращений на 14% за неделю – показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача – поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Антон Велиховский.
Всего было принято и отработано более 340 заявок из городских округов: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура
, Электросталь
, Богородский и Лосино-Петровский
.
Из поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы. Из них 98 – по вопросам холодного водоснабжения и качества воды, 12 – по горячему водоснабжению и теплоснабжению, 16 – по сетям водоотведения, 1 – по ремонту водопроводных и канализационных колодцев, 17 – по вопросам модернизации сетей.
Также специалисты предприятия отработали более 200 прямых заявок от жителей и управляющих компаний: 76% – касалось засоров на внутриквартальных сетях, 8% – услуг теплоснабжения.
Кроме того, специализированные лаборатории предприятия провели отбор проб воды на внешних сетях и объектах. По результатам проведены или запланированы соответствующие мероприятия.
Так, успешно отработан 91% от общего числа обращений. Остальные находятся в процессе выполнения.