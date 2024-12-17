https://ria.ru/20241217/velikhovskiy-1989693099.html

Обращения по "Коммунальным системам" снизились в Подмосковье на 14%

Обращения по "Коммунальным системам" снизились в Подмосковье на 14% - РИА Новости, 17.12.2024

Обращения по "Коммунальным системам" снизились в Подмосковье на 14%

Специалисты "Коммунальных систем Московской области" зафиксировали снижение числа обращений жителей на 14% за прошедшую неделю по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:15

2024-12-17T14:15

2024-12-17T14:15

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Коммунальных систем Московской области" зафиксировали снижение числа обращений жителей на 14% за прошедшую неделю по сравнению с аналогичным прошлым периодом, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "Снижение количества обращений на 14% за неделю – показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача – поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Всего было принято и отработано более 340 заявок из городских округов: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино-Петровский. Из поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы. Из них 98 – по вопросам холодного водоснабжения и качества воды, 12 – по горячему водоснабжению и теплоснабжению, 16 – по сетям водоотведения, 1 – по ремонту водопроводных и канализационных колодцев, 17 – по вопросам модернизации сетей. Также специалисты предприятия отработали более 200 прямых заявок от жителей и управляющих компаний: 76% – касалось засоров на внутриквартальных сетях, 8% – услуг теплоснабжения. Кроме того, специализированные лаборатории предприятия провели отбор проб воды на внешних сетях и объектах. По результатам проведены или запланированы соответствующие мероприятия. Так, успешно отработан 91% от общего числа обращений. Остальные находятся в процессе выполнения.

https://ria.ru/20241217/murashov-1989662770.html

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московская область (подмосковье), шатура, электросталь