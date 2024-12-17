https://ria.ru/20241217/unitedhealthcare-1989804330.html

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинение - РИА Новости, 18.12.2024

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинение

Подозреваемому Луиджи Манджоне предъявлено обвинение по 11 пунктам в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, в том числе обвинение в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-17T23:46

2024-12-17T23:46

2024-12-18T00:01

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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Подозреваемому Луиджи Манджоне предъявлено обвинение по 11 пунктам в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, в том числе обвинение в убийстве с целью содействия терроризму, заявила прокуратура Манхэттена."Окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший и комиссар полиции Нью-Йорка Джессика С. Тиш сегодня объявили об обвинительном заключении в отношении Луиджи Манджоне, 26 лет, за убийство 50-летнего генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона возле отеля Hilton в Мидтауне 4 декабря 2024 года", - говорится в заявлении.11 пунктов обвинения включают по одному пункту обвинения в убийстве первой степени с целью содействия терроризму; двум пунктам обвинения в убийстве второй степени, по одному из которых он обвиняется в убийстве как акте терроризма; двум пунктам обвинения в незаконном хранении оружия второй степени; четырем пунктам обвинения в незаконном хранении оружия третьей степени; и одному пункту обвинения в незаконном хранении поддельного документа, помимо других, следует из заявления."Ему... грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение", - отметил прокурор Брэгг-младший.Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Манджоне.Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.

https://ria.ru/20241213/ssha-1989013155.html

https://ria.ru/20241211/ssha-1988624204.html

манхэттен

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нью-йорк (город)

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манхэттен, сша, в мире, нью-йорк (город)