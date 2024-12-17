https://ria.ru/20241217/ubiystvo-1989643028.html

В ЛНР нашли тела женщины и двух ее детей

В ЛНР нашли тела женщины и двух ее детей - РИА Новости, 17.12.2024

В ЛНР нашли тела женщины и двух ее детей

Тела женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения с резаными ранами обнаружены в квартире города Краснодона, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:53

2024-12-17T11:53

2024-12-17T17:32

происшествия

краснодон

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Тела женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения с резаными ранами обнаружены в квартире города Краснодона, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "В квартире жилого дома, расположенного в Краснодоне, мужчина обнаружил тела женщины и двух ее малолетних детей 2016 и 2018 года рождения с резаными ранами", — сказала Марковская.Она уточнила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую координирует лично руководитель следственного управления СК России по ЛНР. "Криминалисты изымают предметы, представляющие интерес для следствия, фиксируют следы, назначили необходимые экспертизы", — дополнила собеседница агентства. По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html

краснодон

россия

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, краснодон, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)