https://ria.ru/20241217/ubiystvo-1989643028.html
В ЛНР нашли тела женщины и двух ее детей
В ЛНР нашли тела женщины и двух ее детей - РИА Новости, 17.12.2024
В ЛНР нашли тела женщины и двух ее детей
Тела женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения с резаными ранами обнаружены в квартире города Краснодона, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:53
2024-12-17T11:53
2024-12-17T17:32
происшествия
краснодон
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Тела женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения с резаными ранами обнаружены в квартире города Краснодона, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "В квартире жилого дома, расположенного в Краснодоне, мужчина обнаружил тела женщины и двух ее малолетних детей 2016 и 2018 года рождения с резаными ранами", — сказала Марковская.Она уточнила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую координирует лично руководитель следственного управления СК России по ЛНР. "Криминалисты изымают предметы, представляющие интерес для следствия, фиксируют следы, назначили необходимые экспертизы", — дополнила собеседница агентства. По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту убийства.
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодон, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодон, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР нашли тела женщины и двух ее детей
В квартире в Краснодоне нашли тела женщины и двух ее детей с резаными ранами