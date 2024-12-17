https://ria.ru/20241217/tusk-1989785351.html

Туск пообещал работать над ускорением принятия Украины в ЕС

Туск пообещал работать над ускорением принятия Украины в ЕС - РИА Новости, 17.12.2024

Туск пообещал работать над ускорением принятия Украины в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал работать над ускорением принятия Украины в Европейский союз. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:01

2024-12-17T20:01

2024-12-17T20:01

в мире

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мария захарова

обсе

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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал работать над ускорением принятия Украины в Европейский союз. "Я занимаюсь продвижением европейского пути Украины уже много-много лет. Поэтому вы можете быть уверены, что со всем профессионализмом, решимостью и поддержкой других государств, потому что я постоянно разговариваю с лидерами других стран, мы будем работать над тем, чтобы сделать этот процесс более реалистичным и ускорить его", - сказал Туск после встречи с Владимиром Зеленским во Львове. Выступление Туска транслирует Польское телевидение, Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО, заявила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.

https://ria.ru/20241213/rada-1989158177.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, львов, дональд туск, владимир зеленский, мария захарова, обсе, евросоюз, нато