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Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день - РИА Новости, 17.12.2024
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18:57 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/tusk-1989772085.html
Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день
Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день - РИА Новости, 17.12.2024
Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:57
2024-12-17T18:57
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. "Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши, если речь идет о членстве в НАТО. Здесь ничего не изменится. Если бы это зависело от Польши, то не длилось бы дольше чем один день", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение после встречи с Владимиром Зеленским во Львове. Он пообещал подключить польскую дипломатию к скорейшему решению вопроса о вступлении Украины в НАТО. "Вы можете рассчитывать на нашу дипломатию и наши действия. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы перспектива членства в НАТО была для Украины была как можно реальнее", - сказал польский премьер. Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Испании, Италии и Польши, а также глава евродипломатии Кая Каллас 12 декабря после встречи в Берлине заявили, что продолжают поддерживать стремление Украины в НАТО и ЕС. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241213/rada-1989158177.html
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в мире, украина, польша, россия, дональд туск, владимир зеленский, кайя каллас, нато, мид германии, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, НАТО, МИД Германии, Евросоюз
Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день

Туск: Украина может рассчитывать на поддержку Польши в вопросе членства в НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день.
"Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши, если речь идет о членстве в НАТО. Здесь ничего не изменится. Если бы это зависело от Польши, то не длилось бы дольше чем один день", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение после встречи с Владимиром Зеленским во Львове.
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Он пообещал подключить польскую дипломатию к скорейшему решению вопроса о вступлении Украины в НАТО.
"Вы можете рассчитывать на нашу дипломатию и наши действия. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы перспектива членства в НАТО была для Украины была как можно реальнее", - сказал польский премьер.
Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Испании, Италии и Польши, а также глава евродипломатии Кая Каллас 12 декабря после встречи в Берлине заявили, что продолжают поддерживать стремление Украины в НАТО и ЕС.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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В миреУкраинаПольшаРоссияДональд ТускВладимир ЗеленскийКайя КалласНАТОМИД ГерманииЕвросоюз
 
 
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