https://ria.ru/20241217/tusk-1989772085.html

Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день

Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день - РИА Новости, 17.12.2024

Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:57

2024-12-17T18:57

2024-12-17T18:57

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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. "Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши, если речь идет о членстве в НАТО. Здесь ничего не изменится. Если бы это зависело от Польши, то не длилось бы дольше чем один день", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение после встречи с Владимиром Зеленским во Львове. Он пообещал подключить польскую дипломатию к скорейшему решению вопроса о вступлении Украины в НАТО. "Вы можете рассчитывать на нашу дипломатию и наши действия. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы перспектива членства в НАТО была для Украины была как можно реальнее", - сказал польский премьер. Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Испании, Италии и Польши, а также глава евродипломатии Кая Каллас 12 декабря после встречи в Берлине заявили, что продолжают поддерживать стремление Украины в НАТО и ЕС. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241213/rada-1989158177.html

https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989721704.html

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