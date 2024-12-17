Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день
Туск: Украина может рассчитывать на поддержку Польши в вопросе членства в НАТО
© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день.
"Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши, если речь идет о членстве в НАТО. Здесь ничего не изменится. Если бы это зависело от Польши, то не длилось бы дольше чем один день", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение после встречи с Владимиром Зеленским во Львове.
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Он пообещал подключить польскую дипломатию к скорейшему решению вопроса о вступлении Украины в НАТО.
"Вы можете рассчитывать на нашу дипломатию и наши действия. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы перспектива членства в НАТО была для Украины была как можно реальнее", - сказал польский премьер.
Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Испании, Италии и Польши, а также глава евродипломатии Кая Каллас 12 декабря после встречи в Берлине заявили, что продолжают поддерживать стремление Украины в НАТО и ЕС.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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