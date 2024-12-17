https://ria.ru/20241217/turtsiya-1989701019.html

В Турции опасаются снижения турпотока из России из-за санкций США

В Турции опасаются снижения турпотока из России из-за санкций США - РИА Новости, 17.12.2024

В Турции опасаются снижения турпотока из России из-за санкций США

Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:37

2024-12-17T14:37

2024-12-17T18:24

туризм

россия

турция

сша

владимир путин

алексей ерхов

газпромбанк

снг

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АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне, президент Ассоциации туристических агентств TÜRSAB Фируз Баглыкая считает необходимым пересмотреть ценовую политику в отношении россиян, пишет турецкое экономическое издание Ekonomim. Издание со ссылкой на представителей индустрии 5 декабря сообщило, что санкции США, введённые против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил тогда РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В свою очередь посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. "Новая проблема в расчётах с Россией вызвала беспокойство в (туристическом - ред.) секторе. После того как Газпромбанк и платёжная система UnionPay были включены в сферу санкций (США - ред.), утверждается, что российские туристы могут отложить свой отдых в Турции в новом сезоне. Крупнейшие туроператоры, доставляющие туристов из России в Турцию, отмечают, что после введения санкций бронирования в России потеряли темп", - пишет издание. Координатор Pegas Touristik по Центральной Азии и странам СНГ Орхан Санджар заявил, что новые санкции затруднили для российских туристов траты и денежные переводы за границу. "В России начался период раннего бронирования. В прошлом году в это время наблюдался серьёзный интерес к раннему бронированию. Сейчас и рост курса валют в стране, и санкции усилили неопределённость. Раннее бронирование застопорилось", - приводит издание слова Санджара. Баглыкая в свою очередь заявил, что в России, самом важном туристическом рынке для Турции, происходит много важных событий, которые повлияют на туристический поток в 2025 году. "Мы должны предпринять шаги, чтобы максимально сократить потери на российском рынке, используя проактивный подход. В этом контексте необходимо сделать скидки таким образом, чтобы сделать цены на отели привлекательными с учётом снижения курса рубля. В настоящее время цены в Египте на 35% ниже турецких", - заметил Баглыкая. По его словам, летний период - неосновной сезон для Египта, но при принятии соответствующих мер он станет на 50% доступнее Турции. "Нам необходимо обратить внимание на ту ценовую политику, которая привлечёт российских гостей в нашу страну, учитывая как конкурентную среду, так и снижение курса рубля. Фактически, мы должны проявлять эту чувствительность на всех рынках, где мы принимаем туристов", - сказал он. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введённых США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895570326.html

https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985502482.html

https://ria.ru/20241217/otdykh-1989580599.html

https://ria.ru/20241205/bronirovanie-1987606400.html

россия

турция

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россия, турция, сша, владимир путин, алексей ерхов, газпромбанк, снг