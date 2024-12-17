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Смертность от туберкулеза снизилась на 21,4% в Подмосковье
Смертность от туберкулеза снизилась на 21,4% в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2024
Смертность от туберкулеза снизилась на 21,4% в Подмосковье
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 21,4% по итогам этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:48
2024-12-17T12:48
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 21,4% по итогам этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря активной работе, в том числе по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания. Так, по итогам этого года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба. Ведущим учреждением, которое оказывает медицинскую помощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Так, для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в регионе работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек. В ведомстве добавили, что профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья. В настоящий момент они проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.
https://ria.ru/20241217/zhiteli-1989658364.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Смертность от туберкулеза снизилась на 21,4% в Подмосковье
Минздрав Подмосковья фиксирует снижение смертности от туберкулеза на 21,4%
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 21,4% по итогам этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Благодаря активной работе, в том числе по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания. Так, по итогам этого года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба.
Ведущим учреждением, которое оказывает медицинскую помощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц.
Так, для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в регионе работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек.
В ведомстве добавили, что профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья
. В настоящий момент они проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора
.