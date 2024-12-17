https://ria.ru/20241217/tsakhal-1989773048.html

Израиль готовится к военным операциям в экстремальных зимних условиях

Израиль готовится к военным операциям в экстремальных зимних условиях - РИА Новости, 17.12.2024

Израиль готовится к военным операциям в экстремальных зимних условиях

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к военным операциям в экстремальных зимних условиях на территории соседних Сирии и Ливана и оснащает войска современным... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:01

2024-12-17T19:01

2024-12-17T19:01

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к военным операциям в экстремальных зимних условиях на территории соседних Сирии и Ливана и оснащает войска современным зимним снаряжением, сообщила во вторник израильская газета "Едиот ахронот". "ЦАХАЛ готовится к проведению операций в экстремальных зимних условиях в Сирии и Ливане. Войска оснащаются современным зимним снаряжением, изолированными жилищами и модернизированной материально-технической базой", - пишет издание. Уточняется, что ЦАХАЛ более 50 лет не проводил операции в зимних погодных условиях, и поэтому уделяет особое внимание проблемам, связанным со снегопадами, прибегая при этом к опыту своих предыдущих военных кампаний и иностранных армий. "Извлекая уроки как из своих исторических операций, так и из опыта иностранных военных, привыкших к зимней войне, ЦАХАЛ принимает новые стратегии поддержания оперативной готовности в экстремальных условиях", - добавляется в статье. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241217/sirii-1989588777.html

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

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в мире, сирия, ливан, голанские высоты, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024