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ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников - РИА Новости, 17.12.2024
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11:39 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/torgovlya-1989638361.html
ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников
ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников - РИА Новости, 17.12.2024
ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников
Минэкономразвития России рассчитывает, что соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией будут подписаны в 2025 году, сообщил глава... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:39
2024-12-17T11:39
экономика
оаэ
индонезия
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией будут подписаны в 2025 году, сообщил глава министерства Максим Решетников на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты РФ за рубежом. В ходе своего выступления Решетников подчеркнул, что развитие многосторонней торговли является ключевым направлением работы министерства. "Это и новые направления для сбыта экспорта, и для получения нужного стране импорта. А также для купирования потенциальных рисков внешнеторговой зависимости от конкретных стран", - сказал Решетников. Он напомнил, что в настоящее время действует преференциальный режим торговли со странами СНГ, Вьетнамом и Сербией. "В следующем году заработает соглашение с Ираном, мы ждем ратификацию нашими партнерами. На финишной прямой переговоры с ОАЭ, Индонезией. После подписания этих соглашений - мы рассчитываем, что это произойдет в следующем году - объем экспорта, охваченного преференциями, вырастет с 6,7 до 8,3 триллиона рублей", - добавил Решетников. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату. Что касается ОАЭ, решение о начале переговоров было принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За 2023 и 2024 годы состоялось четыре переговорных раунда.
https://ria.ru/20241003/mishustin-1976164502.html
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экономика, оаэ, индонезия, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евразийский экономический союз, снг, в мире
Экономика, ОАЭ, Индонезия, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников

Решетников: соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и ОАЭ будут подписаны в 2025 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГлава Минэкономразвития Максим Решетников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией будут подписаны в 2025 году, сообщил глава министерства Максим Решетников на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты РФ за рубежом.
В ходе своего выступления Решетников подчеркнул, что развитие многосторонней торговли является ключевым направлением работы министерства. "Это и новые направления для сбыта экспорта, и для получения нужного стране импорта. А также для купирования потенциальных рисков внешнеторговой зависимости от конкретных стран", - сказал Решетников.
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Он напомнил, что в настоящее время действует преференциальный режим торговли со странами СНГ, Вьетнамом и Сербией.
"В следующем году заработает соглашение с Ираном, мы ждем ратификацию нашими партнерами. На финишной прямой переговоры с ОАЭ, Индонезией. После подписания этих соглашений - мы рассчитываем, что это произойдет в следующем году - объем экспорта, охваченного преференциями, вырастет с 6,7 до 8,3 триллиона рублей", - добавил Решетников.
Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
Что касается ОАЭ, решение о начале переговоров было принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За 2023 и 2024 годы состоялось четыре переговорных раунда.
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ЭкономикаОАЭИндонезияРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Евразийский экономический союзСНГВ мире
 
 
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