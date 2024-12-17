https://ria.ru/20241217/torgovlya-1989638361.html

ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников

ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников - РИА Новости, 17.12.2024

ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников

Минэкономразвития России рассчитывает, что соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией будут подписаны в 2025 году, сообщил глава... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:39

2024-12-17T11:39

2024-12-17T11:39

экономика

оаэ

индонезия

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией будут подписаны в 2025 году, сообщил глава министерства Максим Решетников на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты РФ за рубежом. В ходе своего выступления Решетников подчеркнул, что развитие многосторонней торговли является ключевым направлением работы министерства. "Это и новые направления для сбыта экспорта, и для получения нужного стране импорта. А также для купирования потенциальных рисков внешнеторговой зависимости от конкретных стран", - сказал Решетников. Он напомнил, что в настоящее время действует преференциальный режим торговли со странами СНГ, Вьетнамом и Сербией. "В следующем году заработает соглашение с Ираном, мы ждем ратификацию нашими партнерами. На финишной прямой переговоры с ОАЭ, Индонезией. После подписания этих соглашений - мы рассчитываем, что это произойдет в следующем году - объем экспорта, охваченного преференциями, вырастет с 6,7 до 8,3 триллиона рублей", - добавил Решетников. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату. Что касается ОАЭ, решение о начале переговоров было принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За 2023 и 2024 годы состоялось четыре переговорных раунда.

https://ria.ru/20241003/mishustin-1976164502.html

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html

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экономика, оаэ, индонезия, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евразийский экономический союз, снг, в мире