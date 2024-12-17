https://ria.ru/20241217/tanker-1989631929.html

На Кубани ликвидируют загрязнение после крушения танкеров

На Кубани ликвидируют загрязнение после крушения танкеров - РИА Новости, 17.12.2024

На Кубани ликвидируют загрязнение после крушения танкеров

Более 260 человек и 50 единиц техники задействованы в ликвидации загрязнения на побережье Кубани после крушения танкеров с мазутом, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:17

2024-12-17T11:17

2024-12-17T12:05

происшествия

россия

краснодарский край

керченский пролив

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Более 260 человек и 50 единиц техники задействованы в ликвидации загрязнения на побережье Кубани после крушения танкеров с мазутом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России, благодарен волонтерам, которые пришли на помощь. От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html

https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html

россия

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, россия, краснодарский край, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе