https://ria.ru/20241217/tanker-1989631929.html
На Кубани ликвидируют загрязнение после крушения танкеров
На Кубани ликвидируют загрязнение после крушения танкеров - РИА Новости, 17.12.2024
На Кубани ликвидируют загрязнение после крушения танкеров
Более 260 человек и 50 единиц техники задействованы в ликвидации загрязнения на побережье Кубани после крушения танкеров с мазутом, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:17
2024-12-17T11:17
2024-12-17T12:05
происшествия
россия
краснодарский край
керченский пролив
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Более 260 человек и 50 единиц техники задействованы в ликвидации загрязнения на побережье Кубани после крушения танкеров с мазутом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России, благодарен волонтерам, которые пришли на помощь. От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html
https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html
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происшествия, россия, краснодарский край, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани ликвидируют загрязнение после крушения танкеров
На Кубани 260 человек и 50 единиц техники работают на месте крушения танкеров