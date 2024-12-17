https://ria.ru/20241217/svo-1989755112.html

Бойцы СВО с инвалидностью примут участие в фестивале единоборств

Бойцы СВО с инвалидностью примут участие в фестивале единоборств - РИА Новости, 17.12.2024

Бойцы СВО с инвалидностью примут участие в фестивале единоборств

Параспортсмены, в том числе участники СВО и паралимпийцы примут участие в ежегодном патриаршем фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:48

2024-12-17T17:48

2024-12-17T17:48

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Параспортсмены, в том числе участники СВО и паралимпийцы примут участие в ежегодном патриаршем фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского", рассказал РИА Новости сопредседатель Российского союза православных единоборцев и организатор фестиваля протоиерей Кирилл Соколов. Во вторник в Госдуме РФ прошел круглый стол, посвященный развитию и проведению фестиваля. "На круглом столе было озвучено, что в Госдуме создадут рабочую группу по оргвопросам фестиваля. Мы будем привлекать к участию в фестивале параспортсменов, в том числе инвалидов – участников СВО, они выступят. Также из нового - в рамках фестиваля для них будет разработана программа спортивной реабилитации", - сказал отец Кирилл Соколов. Он напомнил, что прошлый, 14-й по счету, фестиваль состоялся в феврале 2024 года в Москве, в нем приняли участие спортсмены в возрасте от 10 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, из России и других стран. "Планируем, что в 2025 году частью соревновательной программы фестиваля станут региональные отборочные этапы, пока ожидаем, что подключатся 13 субъектов РФ, в том числе Казань, Пенза, Астрахань, Петербург – соответствующие решения принимаются властями регионов. Надеемся, что в будущем региональные этапы будут проходить ежемесячно в разных регионах по всей стране, то есть фестиваль будет идти с февраля по февраль", - пояснил организатор. Отец Кирилл добавил, что в 2025 году финальная часть фестиваля пройдет в Москве с 20 по 23 февраля (открытие состоится 20 февраля, соревнования – 21-23 февраля). Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (Иван Касаткин) с 1860-х по 1910-е годы руководил православной миссией Русской церкви в Японии. Несмотря на то, что в 70-е годы XIX века в Японии были гонения на христиан, за полвека служения отца Николая японская православная община из скромного храма при русском консульстве превратилась в многотысячную паству по всей стране. В 1970 году Японская церковь получила автономию от Московского патриархата. Тогда же Николая Касаткина прославили в лике равноапостольных.

https://ria.ru/20241217/svo-1989729126.html

https://ria.ru/20241217/seymchan-1989716260.html

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россия, москва, япония, николай касаткин, госдума рф, московский патриархат, сво