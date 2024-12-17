https://ria.ru/20241217/svo-1989729126.html

Колпнянский район отправил бойцам белгородского направления детектор БПЛА

Колпнянский район отправил бойцам белгородского направления детектор БПЛА - РИА Новости, 17.12.2024

Колпнянский район отправил бойцам белгородского направления детектор БПЛА

Жители Колпнянского района Орловской области передали бойцам мотострелкового полка, служащим на белгородском направлении спецоперации, детектор БПЛА, генератор, РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:23

2024-12-17T16:23

2024-12-17T17:57

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жители Колпнянского района Орловской области передали бойцам мотострелкового полка, служащим на белгородском направлении спецоперации, детектор БПЛА, генератор, инструменты и 25 печей-буржуек, сообщили в Колпнянском местном отделении партии "Единая Россия". "Очередную партию помощи из нашего района отправили перед праздником бойцам мотострелкового полка на белгородское направление. На передовую доставили все то, что поможет выполнить боевые задачи и сохранить жизни наших ребят. В составе гуманитарного груза инвенторный генератор, строительные инструменты, сухие души, теплые вещи, лекарства и 25 печей-буржуек, изготовленных местными предприятиями", – говорится в сообщении на странице отделения партии в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что вместе с оборудованием бойцам передали от сторонников партии и неравнодушных жителей района гостинцы к новогодним праздникам: домашние соленья, сало, выпечку и письма с добрыми пожеланиями и словами поддержки. "Самым ценным подарком стал детектор БПЛА "Булат", приобретенный за счет добровольных пожертвований дневного заработка учреждениями образования, культуры и органов местного самоуправления района. В едином порыве все старались в преддверии Нового года доставить радость настоящим мужчинам, на долю которых выпало встречать семейный праздник не за накрытым домашним столом, а в блиндажах вдалеке от родных. Там, на передовой, за сотни километров от нас, они должны ощущать нашу поддержку", – отмечается в сообщении. Отделение партии благодарит каждого, кто откликнулся для оказания помощи бойцам, за неравнодушие и гражданскую позицию, подчеркивает, что поддержка очень важна для укрепления морального духа военнослужащих и призывает жителей присоединиться к сбору помощи.

https://ria.ru/20241217/seymchan-1989716260.html

https://ria.ru/20241217/gumgruz-1989622792.html

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орловская область, единая россия, сво