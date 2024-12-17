https://ria.ru/20241217/svo-1989692070.html

Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске

Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске - РИА Новости, 17.12.2024

Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске

Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:13

2024-12-17T14:13

2024-12-17T14:13

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 17 дек - РИА Новости. Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Из областного бюджета на организацию трудоустройства ветеранов СВО будут выделятся средства в местные муниципалитеты. Мера поддержки включает потребности ветеранов, включая оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации, организацию доставки к месту работы, создание у работодателя инфраструктуры для доступа инвалидов к рабочим местам, а также их санитарно-бытового обслуживания. "Разработали еще одну меру поддержки, которой смогут воспользоваться при трудоустройстве отдельные категории ветеранов СВО. Подошли комплексно: важно учитывать потребности соискателей, а именно оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации. Работать новая мера поддержки будет с 1 января 2025 года", - отметил губернатор Омской области. Размер поддержки муниципальному учреждению будет достигать 590 тысяч рублей, даже при трудоустройстве одного человека. Для получения государственной поддержки трудоустройство должно быть обеспечено в течение последующих двух лет.

https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html

омская область

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омская область, виталий хоценко