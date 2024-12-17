Рейтинг@Mail.ru
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
14:13 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/svo-1989692070.html
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске - РИА Новости, 17.12.2024
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске
Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:13
2024-12-17T14:13
омская область
омская область
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879115350_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_682099c8b24a8f6bae19ef46f7a8c380.jpg
ОМСК, 17 дек - РИА Новости. Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Из областного бюджета на организацию трудоустройства ветеранов СВО будут выделятся средства в местные муниципалитеты. Мера поддержки включает потребности ветеранов, включая оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации, организацию доставки к месту работы, создание у работодателя инфраструктуры для доступа инвалидов к рабочим местам, а также их санитарно-бытового обслуживания. "Разработали еще одну меру поддержки, которой смогут воспользоваться при трудоустройстве отдельные категории ветеранов СВО. Подошли комплексно: важно учитывать потребности соискателей, а именно оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации. Работать новая мера поддержки будет с 1 января 2025 года", - отметил губернатор Омской области. Размер поддержки муниципальному учреждению будет достигать 590 тысяч рублей, даже при трудоустройстве одного человека. Для получения государственной поддержки трудоустройство должно быть обеспечено в течение последующих двух лет.
https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879115350_137:0:2676:1904_1920x0_80_0_0_01ef0a917615050df6937af6f540116c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске

Виталий Хоценко: в Омске ввели меру поддержки трудоустройства для ветеранов СВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 17 дек - РИА Новости. Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Из областного бюджета на организацию трудоустройства ветеранов СВО будут выделятся средства в местные муниципалитеты. Мера поддержки включает потребности ветеранов, включая оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации, организацию доставки к месту работы, создание у работодателя инфраструктуры для доступа инвалидов к рабочим местам, а также их санитарно-бытового обслуживания.
"Разработали еще одну меру поддержки, которой смогут воспользоваться при трудоустройстве отдельные категории ветеранов СВО. Подошли комплексно: важно учитывать потребности соискателей, а именно оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации. Работать новая мера поддержки будет с 1 января 2025 года", - отметил губернатор Омской области.
Размер поддержки муниципальному учреждению будет достигать 590 тысяч рублей, даже при трудоустройстве одного человека. Для получения государственной поддержки трудоустройство должно быть обеспечено в течение последующих двух лет.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО Транснефть Николаем Токаревым - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе
16 декабря, 15:48
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала