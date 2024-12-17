https://ria.ru/20241217/svo-1989692070.html
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске - РИА Новости, 17.12.2024
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске
Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:13
2024-12-17T14:13
2024-12-17T14:13
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 17 дек - РИА Новости. Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Из областного бюджета на организацию трудоустройства ветеранов СВО будут выделятся средства в местные муниципалитеты. Мера поддержки включает потребности ветеранов, включая оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации, организацию доставки к месту работы, создание у работодателя инфраструктуры для доступа инвалидов к рабочим местам, а также их санитарно-бытового обслуживания. "Разработали еще одну меру поддержки, которой смогут воспользоваться при трудоустройстве отдельные категории ветеранов СВО. Подошли комплексно: важно учитывать потребности соискателей, а именно оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации. Работать новая мера поддержки будет с 1 января 2025 года", - отметил губернатор Омской области. Размер поддержки муниципальному учреждению будет достигать 590 тысяч рублей, даже при трудоустройстве одного человека. Для получения государственной поддержки трудоустройство должно быть обеспечено в течение последующих двух лет.
https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Новую меру поддержки для ветеранов СВО ввели в Омске
Виталий Хоценко: в Омске ввели меру поддержки трудоустройства для ветеранов СВО
ОМСК, 17 дек - РИА Новости. Меру поддержки для трудоустройства отдельных категорий ветеранов СВО разработали в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Из областного бюджета на организацию трудоустройства ветеранов СВО будут выделятся средства в местные муниципалитеты. Мера поддержки включает потребности ветеранов, включая оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации, организацию доставки к месту работы, создание у работодателя инфраструктуры для доступа инвалидов к рабочим местам, а также их санитарно-бытового обслуживания.
"Разработали еще одну меру поддержки, которой смогут воспользоваться при трудоустройстве отдельные категории ветеранов СВО. Подошли комплексно: важно учитывать потребности соискателей, а именно оснащение рабочего места необходимым оборудованием, предоставление наставника на период адаптации. Работать новая мера поддержки будет с 1 января 2025 года", - отметил губернатор Омской области
.
Размер поддержки муниципальному учреждению будет достигать 590 тысяч рублей, даже при трудоустройстве одного человека. Для получения государственной поддержки трудоустройство должно быть обеспечено в течение последующих двух лет.