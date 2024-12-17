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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 17.12.2024 (обновлено: 12:47 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/svo-1989653639.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 17.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортёра в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:34
2024-12-17T12:47
специальная военная операция на украине
северск
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
курахово
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортёра в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровые орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
курахово
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северск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, курахово
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Курахово
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 330 солдат ВСУ за сутки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортёра в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровые орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаКурахово
 
 
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