https://ria.ru/20241217/svo-1989653639.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 17.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортёра в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:34

2024-12-17T12:34

2024-12-17T12:47

специальная военная операция на украине

северск

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

курахово

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортёра в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровые орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

курахово

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северск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, курахово