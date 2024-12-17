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Госдеп ответил на вопрос о контактах США с Киевом после убийства Кириллова
Госдеп ответил на вопрос о контактах США с Киевом после убийства Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Госдеп ответил на вопрос о контактах США с Киевом после убийства Кириллова
США нечего сообщить о возможных "приватных контактах" с Украиной в связи с убийством начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:32
2024-12-17T23:32
2024-12-17T23:33
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США нечего сообщить о возможных "приватных контактах" с Украиной в связи с убийством начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос РИА Новости. "У меня нет информации о приватных коммуникациях, чтобы говорить о них сегодня", - сообщил он агентству на брифинге на вопрос, связывались ли США с Украиной после убийства Кириллова. Миллер добавил, что "каждая страна может сама говорить о степени своего участия", повторив, что США к убийству российского генерала якобы не причастны. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что слова Вашингтона о непричастности к убийству Кириллова смехотворны, так как США создали и спонсируют киевский режим. "Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие. Доказательство налицо - Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства", - сказала Захарова. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20241217/medvedev-1989755616.html
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html
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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, игорь кириллов, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, государственный департамент сша
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Игорь Кириллов, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Государственный департамент США
Госдеп ответил на вопрос о контактах США с Киевом после убийства Кириллова
Миллер: США нечего сообщить о контактах с Киевом после убийства Кириллова