https://ria.ru/20241217/ssha-1989803578.html

Госдеп ответил на вопрос о контактах США с Киевом после убийства Кириллова

Госдеп ответил на вопрос о контактах США с Киевом после убийства Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Госдеп ответил на вопрос о контактах США с Киевом после убийства Кириллова

США нечего сообщить о возможных "приватных контактах" с Украиной в связи с убийством начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T23:32

2024-12-17T23:32

2024-12-17T23:33

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США нечего сообщить о возможных "приватных контактах" с Украиной в связи с убийством начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос РИА Новости. "У меня нет информации о приватных коммуникациях, чтобы говорить о них сегодня", - сообщил он агентству на брифинге на вопрос, связывались ли США с Украиной после убийства Кириллова. Миллер добавил, что "каждая страна может сама говорить о степени своего участия", повторив, что США к убийству российского генерала якобы не причастны. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что слова Вашингтона о непричастности к убийству Кириллова смехотворны, так как США создали и спонсируют киевский режим. "Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие. Доказательство налицо - Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства", - сказала Захарова. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20241217/medvedev-1989755616.html

https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html

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