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"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 17.12.2024 (обновлено: 08:01 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html
"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте
"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте - РИА Новости, 17.12.2024
"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте
Зима в большинстве районов зоны СВО окончательно вступила в свои права. Раскисшие за осень грунты подморозило, теперь по ним даже может проходить гусеничная... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:00
2024-12-17T08:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курахово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Зима в большинстве районов зоны СВО окончательно вступила в свои права. Раскисшие за осень грунты подморозило, теперь по ним даже может проходить гусеничная техника, не говоря о колесной. Разбросанные вдоль дорог лесополки без листвы уже не способны надежно защитить от дронов. Бойцам, чтобы не замерзнуть, приходится надевать на себя больше одежды, и это сказывается на их подвижности и выносливости. Тем не менее фронт движется вперед. О ситуации на основных направлениях — в материале РИА Новости.Болевые точкиНаибольшие успехи у российских войск по-прежнему в ДНР. За лето и осень армия набрала прекрасную динамику и уже достигла линии Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово. На некоторых участках передовые части приблизились к административным границам бывшей Донецкой области. Оборона противника здесь откровенно трещит по швам.Ожесточенные бои продолжаются в Курахово и Великой Новоселке на юго-западе ДНР, Покровске (Красноармейске) на западе, Торецке (Дзержинске), Часовом Яре и Северске на северо-востоке. Наибольшая нагрузка сейчас — на группировках "Центр" и "Юг", наступающих на Курахово. Город, не торопясь, медленно и неумолимо берут в клещи.После освобождения Берестков на прошлой неделе весь северный берег Кураховского водохранилища очищен от ВСУ. Теперь с этого направления можно подтянуть к Курахово минометы на дальность выстрела полным зарядом, что, конечно, упростит задачи штурмовым группам. Бойцы "Центра" обходят водохранилище с запада, вдоль плотин, со стороны Старых Тернов. Этот населенный пункт — всего в трех километрах к северу от Дачного, через которое из Курахово проходит стратегически важная для противника дорога в Запорожскую область. Если ее перекрыть, кураховский гарнизон лишится не только снабжения, но и возможности организованно отойти на запад.На Курахово наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения вступили в город и ведут бои в высотной застройке. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее уже давно сформировался котел, который собираются закрыть двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Максимовки на север. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские подразделения в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка, Успеновка и Константинопольское. Точная численность этой группировки неизвестна, но речь идет о тысячах, если не о десятках тысяч солдат и офицеров.Западнее российские части готовятся к штурму Великой Новоселки. Этот поселок на границе ДНР и Запорожской области — важный транспортный и логистический узел. На него наступают с востока от Шахтерского и Золотой Нивы, с севера — от Раздольного и Нового Комара, с юга — от Урожайного и Старомайорского. Потеря этого населенного пункта сильно помешает ВСУ маневрировать на Южнодонецком и Запорожском направлениях и лишит киевский режим тех немногих территориальных завоеваний, каких удалось добиться во время контрнаступления лета-осени 2023-го.Финальный этапВ Красноармейск (Покровск, прежнее население — 60 тысяч), через который из Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки ВСУ, Киев перебрасывает подкрепления. Российские войска не атакуют в лоб, обходят с юга в районе Желтого, Новопустынки и Новотроицкого. Как и Курахово, берут в клещи.В Часовом Яре и Торецке (Дзержинске) — без существенных изменений. Противника медленно и методично выдавливают из городской застройки.Константиновка, образующая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы, — видимо, следующая цель. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда тоже немного. Наступать приходится через голые поля, под постоянными ударами FPV-дронов, которых у украинцев в избытке. Очевидно, сдавать Северск киевские власти не планируют. Понимают, что сюда они уже никогда больше не вернуется.На Купянском направлении штурмовики в двух местах форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу, в нескольких километрах к северу от Купянска. ВСУ тут помогает география — в условиях массированного применения дронов преодолевать водные преграды крайне непросто.Выход к границеВ Курской области на многих участках — встречные бои. Резервов ВСУ хватает и на удержание линии обороны, и на контратаки. Впрочем, здесь противник лишен одного из своих главных козырей — высокоскоростного спутникового интернета Starlink, на который завязано все боевое управление.Наибольшая активность — на севере Суджанского района. Там на прошлой неделе группировка "Север" освободила Новоивановку — село на берегу реки Струга. Место — стратегически важное, на трассе 38К-030, соединяющей Суджу и Коренево, с дорогами от Зеленого Шляха на запад, к Снагости. Идеальный плацдарм для наступления на юг. Прежде всего — на Свердликово.Кроме того, российские войска заняли еще два важных населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Плехово. От Дарьино до Свердликово — шесть километров, до границы — четыре. Плехово — тоже приграничное село, в десяти километрах от Суджи и трех — от Сумской области Украины. Противник упорно не хотел отсюда уходить, не жалел сил и средств. От таких сел зависит все снабжение группировки ВСУ в Курской области.В целом крайне вероятен сценарий, при котором ВСУ соберут все свои накопленные резервы, западную технику, дефицитные снаряды и отправят именно сюда, чтобы последним отчаянным наступлением расширить зону контроля над "старыми" российскими территориями. И Зеленский после инаугурации Трампа попытается выторговать себе в обмен на это хоть что-то — например, ЗАЭС с окрестными населенными пунктами. Вот только ЗАЭС и вся бывшая Запорожская область Украины — наравне с Херсонщиной, ЛНР и ДНР — теперь часть России. Отказываться от них прямо запрещено конституцией.
https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html
https://ria.ru/20241203/obstanovka-1986880508.html
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донецкая народная республика
покровск
курахово
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донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курахово
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курахово
"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте

Украинская армия может пойти в новое наступление на Курскую область

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Зима в большинстве районов зоны СВО окончательно вступила в свои права. Раскисшие за осень грунты подморозило, теперь по ним даже может проходить гусеничная техника, не говоря о колесной. Разбросанные вдоль дорог лесополки без листвы уже не способны надежно защитить от дронов. Бойцам, чтобы не замерзнуть, приходится надевать на себя больше одежды, и это сказывается на их подвижности и выносливости. Тем не менее фронт движется вперед. О ситуации на основных направлениях — в материале РИА Новости.

Болевые точки

Наибольшие успехи у российских войск по-прежнему в ДНР. За лето и осень армия набрала прекрасную динамику и уже достигла линии Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово. На некоторых участках передовые части приблизились к административным границам бывшей Донецкой области. Оборона противника здесь откровенно трещит по швам.
Ожесточенные бои продолжаются в Курахово и Великой Новоселке на юго-западе ДНР, Покровске (Красноармейске) на западе, Торецке (Дзержинске), Часовом Яре и Северске на северо-востоке. Наибольшая нагрузка сейчас — на группировках "Центр" и "Юг", наступающих на Курахово. Город, не торопясь, медленно и неумолимо берут в клещи.
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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5 декабря, 08:00
После освобождения Берестков на прошлой неделе весь северный берег Кураховского водохранилища очищен от ВСУ. Теперь с этого направления можно подтянуть к Курахово минометы на дальность выстрела полным зарядом, что, конечно, упростит задачи штурмовым группам. Бойцы "Центра" обходят водохранилище с запада, вдоль плотин, со стороны Старых Тернов. Этот населенный пункт — всего в трех километрах к северу от Дачного, через которое из Курахово проходит стратегически важная для противника дорога в Запорожскую область. Если ее перекрыть, кураховский гарнизон лишится не только снабжения, но и возможности организованно отойти на запад.
На Курахово наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения вступили в город и ведут бои в высотной застройке. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее уже давно сформировался котел, который собираются закрыть двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Максимовки на север. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские подразделения в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка, Успеновка и Константинопольское. Точная численность этой группировки неизвестна, но речь идет о тысячах, если не о десятках тысяч солдат и офицеров.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Западнее российские части готовятся к штурму Великой Новоселки. Этот поселок на границе ДНР и Запорожской области — важный транспортный и логистический узел. На него наступают с востока от Шахтерского и Золотой Нивы, с севера — от Раздольного и Нового Комара, с юга — от Урожайного и Старомайорского. Потеря этого населенного пункта сильно помешает ВСУ маневрировать на Южнодонецком и Запорожском направлениях и лишит киевский режим тех немногих территориальных завоеваний, каких удалось добиться во время контрнаступления лета-осени 2023-го.

Финальный этап

В Красноармейск (Покровск, прежнее население — 60 тысяч), через который из Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки ВСУ, Киев перебрасывает подкрепления. Российские войска не атакуют в лоб, обходят с юга в районе Желтого, Новопустынки и Новотроицкого. Как и Курахово, берут в клещи.
В Часовом Яре и Торецке (Дзержинске) — без существенных изменений. Противника медленно и методично выдавливают из городской застройки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Их прислали из Франции". Что задумал Сырский
3 декабря, 08:00
Константиновка, образующая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы, — видимо, следующая цель. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда тоже немного. Наступать приходится через голые поля, под постоянными ударами FPV-дронов, которых у украинцев в избытке. Очевидно, сдавать Северск киевские власти не планируют. Понимают, что сюда они уже никогда больше не вернуется.
На Купянском направлении штурмовики в двух местах форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу, в нескольких километрах к северу от Купянска. ВСУ тут помогает география — в условиях массированного применения дронов преодолевать водные преграды крайне непросто.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО

Выход к границе

В Курской области на многих участках — встречные бои. Резервов ВСУ хватает и на удержание линии обороны, и на контратаки. Впрочем, здесь противник лишен одного из своих главных козырей — высокоскоростного спутникового интернета Starlink, на который завязано все боевое управление.
Наибольшая активность — на севере Суджанского района. Там на прошлой неделе группировка "Север" освободила Новоивановку — село на берегу реки Струга. Место — стратегически важное, на трассе 38К-030, соединяющей Суджу и Коренево, с дорогами от Зеленого Шляха на запад, к Снагости. Идеальный плацдарм для наступления на юг. Прежде всего — на Свердликово.
Боец в укрытии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Берем в котел". Что началось на ключевом участке фронта
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Кроме того, российские войска заняли еще два важных населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Плехово. От Дарьино до Свердликово — шесть километров, до границы — четыре. Плехово — тоже приграничное село, в десяти километрах от Суджи и трех — от Сумской области Украины. Противник упорно не хотел отсюда уходить, не жалел сил и средств. От таких сел зависит все снабжение группировки ВСУ в Курской области.
В целом крайне вероятен сценарий, при котором ВСУ соберут все свои накопленные резервы, западную технику, дефицитные снаряды и отправят именно сюда, чтобы последним отчаянным наступлением расширить зону контроля над "старыми" российскими территориями. И Зеленский после инаугурации Трампа попытается выторговать себе в обмен на это хоть что-то — например, ЗАЭС с окрестными населенными пунктами. Вот только ЗАЭС и вся бывшая Запорожская область Украины — наравне с Херсонщиной, ЛНР и ДНР — теперь часть России. Отказываться от них прямо запрещено конституцией.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПокровскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курахово
 
 
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