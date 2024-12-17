https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html

"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте

"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте - РИА Новости, 17.12.2024

"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте

Зима в большинстве районов зоны СВО окончательно вступила в свои права. Раскисшие за осень грунты подморозило, теперь по ним даже может проходить гусеничная... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

покровск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

курахово

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Зима в большинстве районов зоны СВО окончательно вступила в свои права. Раскисшие за осень грунты подморозило, теперь по ним даже может проходить гусеничная техника, не говоря о колесной. Разбросанные вдоль дорог лесополки без листвы уже не способны надежно защитить от дронов. Бойцам, чтобы не замерзнуть, приходится надевать на себя больше одежды, и это сказывается на их подвижности и выносливости. Тем не менее фронт движется вперед. О ситуации на основных направлениях — в материале РИА Новости.Болевые точкиНаибольшие успехи у российских войск по-прежнему в ДНР. За лето и осень армия набрала прекрасную динамику и уже достигла линии Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово. На некоторых участках передовые части приблизились к административным границам бывшей Донецкой области. Оборона противника здесь откровенно трещит по швам.Ожесточенные бои продолжаются в Курахово и Великой Новоселке на юго-западе ДНР, Покровске (Красноармейске) на западе, Торецке (Дзержинске), Часовом Яре и Северске на северо-востоке. Наибольшая нагрузка сейчас — на группировках "Центр" и "Юг", наступающих на Курахово. Город, не торопясь, медленно и неумолимо берут в клещи.После освобождения Берестков на прошлой неделе весь северный берег Кураховского водохранилища очищен от ВСУ. Теперь с этого направления можно подтянуть к Курахово минометы на дальность выстрела полным зарядом, что, конечно, упростит задачи штурмовым группам. Бойцы "Центра" обходят водохранилище с запада, вдоль плотин, со стороны Старых Тернов. Этот населенный пункт — всего в трех километрах к северу от Дачного, через которое из Курахово проходит стратегически важная для противника дорога в Запорожскую область. Если ее перекрыть, кураховский гарнизон лишится не только снабжения, но и возможности организованно отойти на запад.На Курахово наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения вступили в город и ведут бои в высотной застройке. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее уже давно сформировался котел, который собираются закрыть двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Максимовки на север. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские подразделения в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка, Успеновка и Константинопольское. Точная численность этой группировки неизвестна, но речь идет о тысячах, если не о десятках тысяч солдат и офицеров.Западнее российские части готовятся к штурму Великой Новоселки. Этот поселок на границе ДНР и Запорожской области — важный транспортный и логистический узел. На него наступают с востока от Шахтерского и Золотой Нивы, с севера — от Раздольного и Нового Комара, с юга — от Урожайного и Старомайорского. Потеря этого населенного пункта сильно помешает ВСУ маневрировать на Южнодонецком и Запорожском направлениях и лишит киевский режим тех немногих территориальных завоеваний, каких удалось добиться во время контрнаступления лета-осени 2023-го.Финальный этапВ Красноармейск (Покровск, прежнее население — 60 тысяч), через который из Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки ВСУ, Киев перебрасывает подкрепления. Российские войска не атакуют в лоб, обходят с юга в районе Желтого, Новопустынки и Новотроицкого. Как и Курахово, берут в клещи.В Часовом Яре и Торецке (Дзержинске) — без существенных изменений. Противника медленно и методично выдавливают из городской застройки.Константиновка, образующая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы, — видимо, следующая цель. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда тоже немного. Наступать приходится через голые поля, под постоянными ударами FPV-дронов, которых у украинцев в избытке. Очевидно, сдавать Северск киевские власти не планируют. Понимают, что сюда они уже никогда больше не вернуется.На Купянском направлении штурмовики в двух местах форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу, в нескольких километрах к северу от Купянска. ВСУ тут помогает география — в условиях массированного применения дронов преодолевать водные преграды крайне непросто.Выход к границеВ Курской области на многих участках — встречные бои. Резервов ВСУ хватает и на удержание линии обороны, и на контратаки. Впрочем, здесь противник лишен одного из своих главных козырей — высокоскоростного спутникового интернета Starlink, на который завязано все боевое управление.Наибольшая активность — на севере Суджанского района. Там на прошлой неделе группировка "Север" освободила Новоивановку — село на берегу реки Струга. Место — стратегически важное, на трассе 38К-030, соединяющей Суджу и Коренево, с дорогами от Зеленого Шляха на запад, к Снагости. Идеальный плацдарм для наступления на юг. Прежде всего — на Свердликово.Кроме того, российские войска заняли еще два важных населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Плехово. От Дарьино до Свердликово — шесть километров, до границы — четыре. Плехово — тоже приграничное село, в десяти километрах от Суджи и трех — от Сумской области Украины. Противник упорно не хотел отсюда уходить, не жалел сил и средств. От таких сел зависит все снабжение группировки ВСУ в Курской области.В целом крайне вероятен сценарий, при котором ВСУ соберут все свои накопленные резервы, западную технику, дефицитные снаряды и отправят именно сюда, чтобы последним отчаянным наступлением расширить зону контроля над "старыми" российскими территориями. И Зеленский после инаугурации Трампа попытается выторговать себе в обмен на это хоть что-то — например, ЗАЭС с окрестными населенными пунктами. Вот только ЗАЭС и вся бывшая Запорожская область Украины — наравне с Херсонщиной, ЛНР и ДНР — теперь часть России. Отказываться от них прямо запрещено конституцией.

https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html

https://ria.ru/20241203/obstanovka-1986880508.html

https://ria.ru/20241216/front-1988766062.html

донецкая народная республика

покровск

курахово

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донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курахово