https://ria.ru/20241217/siriya-1989684701.html
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны - РИА Новости, 17.12.2024
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны
Министерство обороны Сирии будет реорганизовано с включением в его структуру представителей оппозиции и офицеров бывшей сирийской армии, которые перешли на... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:54
2024-12-17T13:54
2024-12-17T13:54
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сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны Сирии будет реорганизовано с включением в его структуру представителей оппозиции и офицеров бывшей сирийской армии, которые перешли на сторону оппозиционеров, заявил исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Сирии Мухаммед Аль-Башир. "Министерство обороны будет реорганизовано, в его структуру войдут оппозиционеры и офицеры, отказавшиеся от свергнутого режима", - приводит слова Аль-Башира сирийская газета Аль-Ватан.
https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны
Аль-Башир: министерство обороны Сирии будет реорганизовано с участием оппозиции