https://ria.ru/20241217/siriya-1989684701.html

Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны

Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны - РИА Новости, 17.12.2024

Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны

Министерство обороны Сирии будет реорганизовано с включением в его структуру представителей оппозиции и офицеров бывшей сирийской армии, которые перешли на... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:54

2024-12-17T13:54

2024-12-17T13:54

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сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны Сирии будет реорганизовано с включением в его структуру представителей оппозиции и офицеров бывшей сирийской армии, которые перешли на сторону оппозиционеров, заявил исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Сирии Мухаммед Аль-Башир. "Министерство обороны будет реорганизовано, в его структуру войдут оппозиционеры и офицеры, отказавшиеся от свергнутого режима", - приводит слова Аль-Башира сирийская газета Аль-Ватан.

https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html

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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024