Рейтинг@Mail.ru
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/siriya-1989684701.html
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны - РИА Новости, 17.12.2024
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны
Министерство обороны Сирии будет реорганизовано с включением в его структуру представителей оппозиции и офицеров бывшей сирийской армии, которые перешли на... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:54
2024-12-17T13:54
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988445991_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_865a575ee6fd8c1a636f9df9e3eb5675.jpg
БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны Сирии будет реорганизовано с включением в его структуру представителей оппозиции и офицеров бывшей сирийской армии, которые перешли на сторону оппозиционеров, заявил исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Сирии Мухаммед Аль-Башир. "Министерство обороны будет реорганизовано, в его структуру войдут оппозиционеры и офицеры, отказавшиеся от свергнутого режима", - приводит слова Аль-Башира сирийская газета Аль-Ватан.
https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988445991_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_4319d7c5d12c51092dc584faf7d034f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Врио премьера Сирии заявил о планах по реорганизации Минобороны

Аль-Башир: министерство обороны Сирии будет реорганизовано с участием оппозиции

© Фото : соцсетиМухаммед Аль-Башир
Мухаммед Аль-Башир - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : соцсети
Мухаммед Аль-Башир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны Сирии будет реорганизовано с включением в его структуру представителей оппозиции и офицеров бывшей сирийской армии, которые перешли на сторону оппозиционеров, заявил исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Сирии Мухаммед Аль-Башир.
"Министерство обороны будет реорганизовано, в его структуру войдут оппозиционеры и офицеры, отказавшиеся от свергнутого режима", - приводит слова Аль-Башира сирийская газета Аль-Ватан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Катарский газопровод через Сирию: миф и реальность
Вчера, 08:00
 
В миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала