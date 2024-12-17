https://ria.ru/20241217/sirii-1989588777.html

Оппозиция в Сирии не позволит использовать страну для нападений на Израиль

Оппозиция в Сирии не позволит использовать страну для нападений на Израиль - РИА Новости, 17.12.2024

Оппозиция в Сирии не позволит использовать страну для нападений на Израиль

Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что не позволит использовать страну в качестве... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:38

2024-12-17T06:38

2024-12-17T06:38

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что не позволит использовать страну в качестве плацдарма для нападений на Израиль. "Мы привержены соглашению 1974 года и готовы вернуть (наблюдателей) ООН... Мы не хотим никакого конфликта с Израилем или кем бы то ни было еще, и мы не позволим использовать Сирию в качестве плацдарма для нападений. Сирийскому народу нужен перерыв, а удары должны закончиться, и Израиль должен отступить к своим прежним позициям", - заявил аш-Шараа в интервью британской газете Times. По его словам, Израиль должен освободить занятые после ухода с поста президента Сирии Башара Асада сирийские территории, поскольку "обоснования" для действий Израиля в виде присутствия членов движения "Хезболлах" и проиранских сил "больше нет". Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241217/siriya-1989578963.html

https://ria.ru/20241217/ssha-1989578754.html

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в мире, россия, сирия, израиль, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024