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Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации

Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации - РИА Новости, 17.12.2024

Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января, но до досрочных выборов в Германии 23... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:49

2024-12-17T19:49

2024-12-17T19:49

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января, но до досрочных выборов в Германии 23 февраля, сообщило информационное агентство DPA. "Канцлер Германии Олаф Шольц надеется посетить Дональда Трампа после его инаугурации на пост президента США 20 января и до досрочных выборов в Германии, которые, скорее всего, состоятся 23 февраля", - говорится в сообщении. В первом телефонном разговоре с Трампом после его победы на президентских выборах в США Шольц выразил желание посетить Трампа вскоре после того, как он вступит в должность, пишет агентство со ссылкой на источники в правительстве. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241124/merkel-1985408693.html

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в мире, сша, германия, дональд трамп, олаф шольц, камала харрис, nbc