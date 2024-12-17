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Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации - РИА Новости, 17.12.2024
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19:49 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sholts-1989783826.html
Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации
Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации - РИА Новости, 17.12.2024
Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации
Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января, но до досрочных выборов в Германии 23... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:49
2024-12-17T19:49
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января, но до досрочных выборов в Германии 23 февраля, сообщило информационное агентство DPA. "Канцлер Германии Олаф Шольц надеется посетить Дональда Трампа после его инаугурации на пост президента США 20 января и до досрочных выборов в Германии, которые, скорее всего, состоятся 23 февраля", - говорится в сообщении. В первом телефонном разговоре с Трампом после его победы на президентских выборах в США Шольц выразил желание посетить Трампа вскоре после того, как он вступит в должность, пишет агентство со ссылкой на источники в правительстве. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241124/merkel-1985408693.html
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в мире, сша, германия, дональд трамп, олаф шольц, камала харрис, nbc
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Камала Харрис, NBC
Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации

Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации, но до выборов в ФРГ

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января, но до досрочных выборов в Германии 23 февраля, сообщило информационное агентство DPA.
"Канцлер Германии Олаф Шольц надеется посетить Дональда Трампа после его инаугурации на пост президента США 20 января и до досрочных выборов в Германии, которые, скорее всего, состоятся 23 февраля", - говорится в сообщении.
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24 ноября, 05:45
В первом телефонном разговоре с Трампом после его победы на президентских выборах в США Шольц выразил желание посетить Трампа вскоре после того, как он вступит в должность, пишет агентство со ссылкой на источники в правительстве.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАГерманияДональд ТрампОлаф ШольцКамала ХаррисNBC
 
 
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