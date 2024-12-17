Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 17.12.2024 (обновлено: 13:35 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/selidovo-1989677082.html
В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово
В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово - РИА Новости, 17.12.2024
В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово
Жертвами преступлений против мирного населения со стороны ВСУ, по оценке Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, стали... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:34
2024-12-17T13:35
специальная военная операция на украине
россия
селидово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984344011_0:213:3076:1943_1920x0_80_0_0_e39854bed9fbb0c42996d3f4a2751c50.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жертвами преступлений против мирного населения со стороны ВСУ, по оценке Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, стали более сотни человек, заявил член ОП РФ, председатель трибунала Максим Григорьев. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Местные жители (Селидово - ред.) говорят о сотнях убитых… Мы даем очень консервативную оценку, более сотни (жертв преступлений ВСУ - ред.)", - сказал автор доклада Григорьев, отвечая на вопрос о количестве жертв в Селидово. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241111/brod-1983092038.html
https://ria.ru/20241127/selidovo-1985915990.html
россия
селидово
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984344011_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e1fadeeed65dbac858e4ca8dced26f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово

Член ОП Григорьев: жертвами преступлений ВСУ в Селидово стали более 100 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Освобожденный город Селидово в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жертвами преступлений против мирного населения со стороны ВСУ, по оценке Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, стали более сотни человек, заявил член ОП РФ, председатель трибунала Максим Григорьев.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ
11 ноября, 14:43
"Местные жители (Селидово - ред.) говорят о сотнях убитых… Мы даем очень консервативную оценку, более сотни (жертв преступлений ВСУ - ред.)", - сказал автор доклада Григорьев, отвечая на вопрос о количестве жертв в Селидово.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации
27 ноября, 06:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСелидовоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала