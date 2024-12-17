https://ria.ru/20241217/selidovo-1989677082.html

В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово

В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово - РИА Новости, 17.12.2024

В ОП рассказали о жертвах преступлений ВСУ в Селидово

Жертвами преступлений против мирного населения со стороны ВСУ, по оценке Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, стали... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:34

2024-12-17T13:34

2024-12-17T13:35

специальная военная операция на украине

россия

селидово

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жертвами преступлений против мирного населения со стороны ВСУ, по оценке Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, стали более сотни человек, заявил член ОП РФ, председатель трибунала Максим Григорьев. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Местные жители (Селидово - ред.) говорят о сотнях убитых… Мы даем очень консервативную оценку, более сотни (жертв преступлений ВСУ - ред.)", - сказал автор доклада Григорьев, отвечая на вопрос о количестве жертв в Селидово. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241111/brod-1983092038.html

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россия

селидово

донецкая народная республика

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россия, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия