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Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/selidovo-1989660809.html
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города - РИА Новости, 17.12.2024
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города
Жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений, они могли уйти в сторону Украины, но хотели остаться с Россией, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:56
2024-12-17T12:56
специальная военная операция на украине
россия
селидово
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений, они могли уйти в сторону Украины, но хотели остаться с Россией, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Эти преступления (ВСУ против мирного населения Селидово - ред.) не должны остаться безнаказанными… Сегодня мы имеем все свидетельства того, что геноцид, неонацизм возродились", - сказала она на пресс-конференции, комментируя материалы доклада. Москалькова отметила, что жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений: "Они могли уйти в сторону Украины, но они хотели остаться с Россией, они ждали прихода российских войск, как освободителей". "Ко мне, как к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, приходит огромное количество обращений от граждан, которые сегодня находятся в пунктах временного размещения. Мы выезжаем туда, они сейчас в безопасном месте. Мы от них получаем очень важные свидетельства, подтверждающие геноцид со стороны украинских нацистов", - отметила федеральный омбудсмен. По её словам, речь идет не об украинском народе, с которым Россия вместе воевала в годы Великой Отечественной войны, а именно о неонацистах. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово
Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов.
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россия, селидово, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города

Москалькова: жители Селидово не уходили из города, желая остаться с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово
Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений, они могли уйти в сторону Украины, но хотели остаться с Россией, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
"Эти преступления (ВСУ против мирного населения Селидово - ред.) не должны остаться безнаказанными… Сегодня мы имеем все свидетельства того, что геноцид, неонацизм возродились", - сказала она на пресс-конференции, комментируя материалы доклада.
Москалькова отметила, что жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений: "Они могли уйти в сторону Украины, но они хотели остаться с Россией, они ждали прихода российских войск, как освободителей".
"Ко мне, как к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, приходит огромное количество обращений от граждан, которые сегодня находятся в пунктах временного размещения. Мы выезжаем туда, они сейчас в безопасном месте. Мы от них получаем очень важные свидетельства, подтверждающие геноцид со стороны украинских нацистов", - отметила федеральный омбудсмен.
По её словам, речь идет не об украинском народе, с которым Россия вместе воевала в годы Великой Отечественной войны, а именно о неонацистах.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСелидовоУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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