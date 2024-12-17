https://ria.ru/20241217/selidovo-1989660809.html

Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города

Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города - РИА Новости, 17.12.2024

Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города

Жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений, они могли уйти в сторону Украины, но хотели остаться с Россией, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:56

2024-12-17T12:56

2024-12-17T12:56

специальная военная операция на украине

россия

селидово

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984343950_0:376:2974:2048_1920x0_80_0_0_95ad55780636d98de004fa3d011e9c89.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений, они могли уйти в сторону Украины, но хотели остаться с Россией, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Эти преступления (ВСУ против мирного населения Селидово - ред.) не должны остаться безнаказанными… Сегодня мы имеем все свидетельства того, что геноцид, неонацизм возродились", - сказала она на пресс-конференции, комментируя материалы доклада. Москалькова отметила, что жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений: "Они могли уйти в сторону Украины, но они хотели остаться с Россией, они ждали прихода российских войск, как освободителей". "Ко мне, как к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, приходит огромное количество обращений от граждан, которые сегодня находятся в пунктах временного размещения. Мы выезжаем туда, они сейчас в безопасном месте. Мы от них получаем очень важные свидетельства, подтверждающие геноцид со стороны украинских нацистов", - отметила федеральный омбудсмен. По её словам, речь идет не об украинском народе, с которым Россия вместе воевала в годы Великой Отечественной войны, а именно о неонацистах. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985638481.html

россия

селидово

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов. 2024-12-17T12:56 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, селидово, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины