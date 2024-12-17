https://ria.ru/20241217/selidovo-1989660809.html
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города - РИА Новости, 17.12.2024
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города
Жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений, они могли уйти в сторону Украины, но хотели остаться с Россией, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:56
2024-12-17T12:56
2024-12-17T12:56
специальная военная операция на украине
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений, они могли уйти в сторону Украины, но хотели остаться с Россией, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Эти преступления (ВСУ против мирного населения Селидово - ред.) не должны остаться безнаказанными… Сегодня мы имеем все свидетельства того, что геноцид, неонацизм возродились", - сказала она на пресс-конференции, комментируя материалы доклада. Москалькова отметила, что жители Селидово не уходили из города в силу своих убеждений: "Они могли уйти в сторону Украины, но они хотели остаться с Россией, они ждали прихода российских войск, как освободителей". "Ко мне, как к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, приходит огромное количество обращений от граждан, которые сегодня находятся в пунктах временного размещения. Мы выезжаем туда, они сейчас в безопасном месте. Мы от них получаем очень важные свидетельства, подтверждающие геноцид со стороны украинских нацистов", - отметила федеральный омбудсмен. По её словам, речь идет не об украинском народе, с которым Россия вместе воевала в годы Великой Отечественной войны, а именно о неонацистах. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово
Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов.
2024-12-17T12:56
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россия, селидово, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Москалькова рассказала, почему жители Селидово не уходили из города
Москалькова: жители Селидово не уходили из города, желая остаться с Россией