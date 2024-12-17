https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989710601.html

Британия расширила антироссийские санкции

Британия расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 17.12.2024

Британия расширила антироссийские санкции

Великобритания внесла в санкционный список две компании и 20 танкеров, связанных с доставкой российских энергоносителей, следует из документа, опубликованного... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:07

2024-12-17T15:07

2024-12-17T15:08

россия

великобритания

дубай

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список две компании и 20 танкеров, связанных с доставкой российских энергоносителей, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Согласно документу, под ограничения попали две компании 2Rivers в Дубае и Сингапуре, якобы связанные с доставкой российской нефти и нефтепродуктов, а также 20 танкеров под флагами Панамы, Габона, Антигуа и Барбуда, Гондураса, Джибути, Вьетнама и Палау. Как утверждают британские власти, суда якобы участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html

россия

великобритания

дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, дубай, экономика, санкции в отношении россии