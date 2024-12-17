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Британия расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 17.12.2024
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15:07 17.12.2024 (обновлено: 15:08 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989710601.html
Британия расширила антироссийские санкции
Британия расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 17.12.2024
Британия расширила антироссийские санкции
Великобритания внесла в санкционный список две компании и 20 танкеров, связанных с доставкой российских энергоносителей, следует из документа, опубликованного... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:07
2024-12-17T15:08
россия
великобритания
дубай
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список две компании и 20 танкеров, связанных с доставкой российских энергоносителей, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Согласно документу, под ограничения попали две компании 2Rivers в Дубае и Сингапуре, якобы связанные с доставкой российской нефти и нефтепродуктов, а также 20 танкеров под флагами Панамы, Габона, Антигуа и Барбуда, Гондураса, Джибути, Вьетнама и Палау. Как утверждают британские власти, суда якобы участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html
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россия, великобритания, дубай, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Дубай, Экономика, Санкции в отношении России
Британия расширила антироссийские санкции

Британия внесла в список антироссийских санкций две компании и 20 танкеров

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список две компании и 20 танкеров, связанных с доставкой российских энергоносителей, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Согласно документу, под ограничения попали две компании 2Rivers в Дубае и Сингапуре, якобы связанные с доставкой российской нефти и нефтепродуктов, а также 20 танкеров под флагами Панамы, Габона, Антигуа и Барбуда, Гондураса, Джибути, Вьетнама и Палау.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия нашла хитрый способ обойти газовые санкции США
8 декабря, 08:00
Как утверждают британские власти, суда якобы участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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