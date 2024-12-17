https://ria.ru/20241217/samolet-1989635699.html

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу - РИА Новости, 17.12.2024

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу

Пассажир рейса Москва — Чита авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:29

2024-12-17T11:29

2024-12-17T14:10

происшествия

чита

москва

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Чита авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "На рейсе U693 скончался пассажир. На борту работали полиция и Следственный комитет, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли", — сказала собеседница агентства. Судя по онлайн-табло аэропорта Читы, вылет обратного рейса был задержан на три часа и 25 минут.

https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html

чита

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Ольга Фомченкова

происшествия, чита, москва, уральские авиалинии