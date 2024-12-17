https://ria.ru/20241217/samolet-1989635699.html
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу - РИА Новости, 17.12.2024
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу
Пассажир рейса Москва — Чита авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:29
2024-12-17T11:29
2024-12-17T14:10
происшествия
чита
москва
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Чита авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "На рейсе U693 скончался пассажир. На борту работали полиция и Следственный комитет, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли", — сказала собеседница агентства. Судя по онлайн-табло аэропорта Читы, вылет обратного рейса был задержан на три часа и 25 минут.
https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html
чита
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_68696812fdf41fbea636b2a2884efa46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, москва, уральские авиалинии
Происшествия, Чита, Москва, Уральские авиалинии
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу
Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Читу рейсом U693