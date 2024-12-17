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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу - РИА Новости, 17.12.2024
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11:29 17.12.2024 (обновлено: 14:10 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/samolet-1989635699.html
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу - РИА Новости, 17.12.2024
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу
Пассажир рейса Москва — Чита авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:29
2024-12-17T14:10
происшествия
чита
москва
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Чита авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "На рейсе U693 скончался пассажир. На борту работали полиция и Следственный комитет, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли", — сказала собеседница агентства. Судя по онлайн-табло аэропорта Читы, вылет обратного рейса был задержан на три часа и 25 минут.
https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html
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происшествия, чита, москва, уральские авиалинии
Происшествия, Чита, Москва, Уральские авиалинии
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Читу

Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Читу рейсом U693

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Чита авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"На рейсе U693 скончался пассажир. На борту работали полиция и Следственный комитет, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли", — сказала собеседница агентства.
Судя по онлайн-табло аэропорта Читы, вылет обратного рейса был задержан на три часа и 25 минут.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ
29 сентября, 14:16
 
ПроисшествияЧитаМоскваУральские авиалинии
 
 
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