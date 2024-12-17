https://ria.ru/20241217/rossiya-1989770106.html

Обратившиеся на прямую линию Путина предложили провести учения близ США

Обратившиеся на прямую линию Путина предложили провести учения близ США - РИА Новости, 17.12.2024

Обратившиеся на прямую линию Путина предложили провести учения близ США

Многих обратившихся на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" волнуют учения с участием американских военных вблизи границ РФ, россияне предлагают провести РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:51

2024-12-17T18:51

2024-12-17T18:51

россия

сша

китай

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Многих обратившихся на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" волнуют учения с участием американских военных вблизи границ РФ, россияне предлагают провести совместные российско-китайские учения у берегов США, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". "Очень много обращений приходит и по поводу американских военных учений недалеко от границ России. И граждане высказывают свои предложения, чтобы Россия объединилась с Китаем и организовали совместные учения у берегов США", - сказала ведущая в эфире телеканала. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241217/pridnestrove-1989645777.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, в мире