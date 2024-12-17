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Ивановская область: транспортные решения для малых городов

Ивановская область: транспортные решения для малых городов - РИА Новости, 17.12.2024

Ивановская область: транспортные решения для малых городов

РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:00

2024-12-17T09:00

2024-12-17T09:00

ивановская область

ивановская область

кинешма

россия

станислав воскресенский

год семьи

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Как вернуть людей в малые города? Сделать так, чтобы жизнь в них была насыщенной, комфортной, интересной и благополучной. По статистике, судьба 60 миллионов россиян так или иначе связана с малыми городами, где труднее найти работу, доходы ниже, социальная сфера хуже, чем в мегаполисах. И попробуй еще туда доберись…В Ивановской области комплексно решают задачи по развитию малых городов. "Действительно, малые города нашей страны очень разные, очень самобытные. Они - хранители наших ценностей, нашей духовности. И важно уделять им внимание, чтобы наши города не превратились в города-музеи, а чтобы жизнь там была комфортной", – поставил задачу губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Одно из главных направлений, на которое сделали ставку в регионе, – транспортная связанность районов и небольших поселений с областным центром и далее, что называется, "бесшовно" - с деловыми центрами, курортными регионами и соседними областями. Это обеспечивает жителям любого большого и малого населенного пункта мобильность – необходимое и востребованное сегодня условие.Надежная связьДля удобного перемещения внутри региона активно развивается сеть пригородного железнодорожного сообщения на поездах "Орлан", созданная фактически с нуля. В далеком уже 2020 году первый скоростной "Орлан" отправился в Кинешму. Сейчас это уже 15 маршрутов протяженностью почти 1,3 тыс. километров с 50 остановками, по которым ежедневно курсируют 50 рельсовых автобусов. Подвижной состав полностью обновлен. Расписание выверено до минуты, чтобы пассажиры из дальних районов с "Орлана" успели пересесть на "Ласточку" или таким же способом вернуться домой после дальней поездки. Чтобы можно было на "Орлане" добраться на учебу и комфортно вернуться по окончании занятий. Чтобы, отправляясь на рабочую смену и обратно, как раз успеть на рельсовый автобус, который всегда приходит по расписанию.Проект новой сети пригородного железнодорожного сообщения на поездах "Орлан" в 2022 году признали лучшим в России решением в области пассажирского транспорта.Пригородное сообщение стало удобно людям, обеспечена мобильность жителей, когда человек живет в одном городе, работает или учится – в другом, отдыхает в третьем.После организации новой сети частота курсирования пригородного железнодорожного сообщения в Ивановской области увеличилась в 2,5 раза, Спрос жителей региона и туристов на пригородные железнодорожные поездки каждый год растет. По итогам всего 2023 года "Орланы" перевезли 1,2 млн пассажиров, в 2024 году почти столько же – за 11 месяцев. В конце ноября на перроне железнодорожного вокзала в Иванове встречали уже 4-миллионного пассажира "Орлана".Развитие пригородного железнодорожного сообщения в регионе продолжается. Следующий этап – реализация проекта "городская электричка", важного для ивановской агломерации. Строится шесть новых платформ, всего их в агломерации будет 12. Орланы соединят отдаленные районы Иванова и пригороды. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность для более чем 100 тысяч жителей, разгрузит улично-дорожную сеть города, снизит нагрузку на общественный транспорт, в первую очередь, на автобусы, а также поспособствует формированию новых транспортных потоков.Орланы "привозят" инвестицииНаиболее всего изменения заметили жители города Шуя, ставшего логистическим центром Ивановской области. Через него проходят маршруты почти всех "Орланов", "Ласточек" до Москвы и Нижнего Новгорода. За счет этого Шуя стала доступна как жителям Ивановской области, так и соседних регионов. "Шуя – город промышленный. Развиваются традиционные предприятия в сфере легкой промышленности, выросло в 4,5 раза предприятие "Аквариус" и стало одной из крупнейших площадок в сфере микроэлектроники. Ивановская область, наверное, вряд ли у кого-то ассоциируется с микроэлектроникой, а мы теперь лидеры и в этом. На наших глазах выросло предприятие: изменилась среда, логистика, знаю, что некоторые сотрудники ездят даже из города Иваново", – привел пример Станислав Воскресенский.Действительно, совершенствование железнодорожной инфраструктуры – не только удобство для жителей. Это еще и новые инвестиционные возможности, и новые туристические предложения. Что называется, на "Ласточке" в Ивановскую область "приехали" ряд крупных федеральных компаний в страховой и энергетической сфере и открыли здесь обслуживающие офисы, создали новые рабочие места для более 2,3 тысячи жителей региона.Динамично развивается и местный аэропорт. Совсем небольшой по столичным меркам, он стал востребованным транспортным узлом и для жителей Ивановской области, и близлежащих регионов. Сегодня из Иванова прямыми авиарейсами можно улететь в деловые и популярные туристические центры: Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу. В прошлом году был поставлен рекорд: 107 тысяч авиапассажиров – лучший результат за последние 25 лет. За январь – октябрь этого года аэропорт Иваново уже превысил эти показатели, по итогам года здесь ожидают порядка 120 тыс. авиапассажиров. Сейчас пассажиропоток в пять раз больше, чем в 2017 году.Объемы ремонтов дорожной сети – в 2,3 раза вышеМногое сделано в последние годы для развития автодорожной инфраструктуры. Прежде всего – это качество и разветвленность дорог. Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2018 года в Ивановской области поэтапно привели в порядок опорную сеть дорог. Сейчас в нормативном состоянии находится более 1,1 тыс. км дорог опорной сети, или 97,5%. Сформирован каркас основных магистралей, восстановлены связи с экономическими центрами соседних регионов - Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Костромской областей.Всего за последние шесть лет в Ивановской области отремонтировали более 2 тыс. км дорог, или в 2,3 раза больше, чем за предыдущую шестилетку.По поручению губернатора Станислава Воскресенского в 2024 году большую часть ресурсов направили на ремонты дорог, ведущим к малым отдаленным сельским населенным пунктам. Эти дороги ранее не ремонтировались десятилетиями, и ремонт здесь очень дорогостоящий, поскольку дороги приходится перекладывать практически заново, начиная с самого основания дорожного полотна. Всего за пять лет в самых разных частях области отремонтировано 1,5 тысячи таких дорог – протяженностью 840 километров. Только за последний год в нормативное состояние привели более 100 км местных дорог.Для связанности городов и районов, увеличения трафика и обеспечения пропускной способности ремонтируют мостовые сооружения. За последние несколько лет объем ремонта мостов в регионе значительно увеличился: отремонтировали вантовый мост через Тезу, два моста в Кинешме и самый большой в регионе мост через Волгу. В 2024 году отремонтировали четыре моста в различных районах.Станислав Воскресенский обратил внимание на комплексный характер решений, принятых для развития малых городов Ивановской области: "Малые города не должны превращаться в музеи. Мы должны в малых городах экономику создавать, тогда там жизнь будет. Все эти элементы – рабочие места, нормальный транспорт, хорошая инфраструктура медицины, комфортная городская среда, нормальное образование, парк, где погулять, хорошая спортивная инфраструктура, — это всё условия жизни. Все это вместе только и дает эффект, надо комплексно подходить", - сказал Станислав Воскресенский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, кинешма, россия, станислав воскресенский, год семьи