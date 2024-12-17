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В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:06
2024-12-17T21:06
2024-12-17T21:08
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого декабря около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Воронежской области