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Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили вечером 17 декабря украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:51
2024-12-17T18:51
2024-12-17T19:00
белгородская область
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили вечером 17 декабря украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого декабря в 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Белгородской области