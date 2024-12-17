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Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет - РИА Новости, 17.12.2024
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16:54 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/posolstvo-1989736372.html
Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет
Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет - РИА Новости, 17.12.2024
Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет
Посольство Катара в Сирии возобновило работу во вторник спустя 13 лет после его закрытия из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:54
2024-12-17T16:54
в мире
катар
сирия
дамаск (город)
башар асад
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ДОХА, 17 дек - РИА Новости. Посольство Катара в Сирии возобновило работу во вторник спустя 13 лет после его закрытия из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами, сообщил РИА Новости дипломатический источник в эмирате. В минувшее воскресенье дипломаты из Катара посетили страну и встретились с переходным правительством после свержения президента Башара Асада. "Посольство Катара в Сирии возобновило работу в братской Сирийской Арабской Республике", - отметил источник. Ранее власти Катара назначили новым главой дипмиссии в Сирии посла Халифу Абдаллу аль-Махмуда аль-Шарифа. Доха закрыла свое посольство в Дамаске и отозвала своего посла в июле 2011 года в начале народных выступлений против правительства Асада, которые переросли в гражданскую войну. Ранее МИД Катара заявил, что возвращение посольства в Дамаск после 13-летнего перерыва стало "выражением принципиальной позиции в отношении сирийской народной революции государства Катар, которое категорически отвергало всю репрессивную политику режима".
https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
катар
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в мире, катар, сирия, дамаск (город), башар асад
В мире, Катар, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад
Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет

Посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет после закрытия

© AP Photo / Ghaith AlsayedДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ДОХА, 17 дек - РИА Новости. Посольство Катара в Сирии возобновило работу во вторник спустя 13 лет после его закрытия из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами, сообщил РИА Новости дипломатический источник в эмирате.
В минувшее воскресенье дипломаты из Катара посетили страну и встретились с переходным правительством после свержения президента Башара Асада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"Посольство Катара в Сирии возобновило работу в братской Сирийской Арабской Республике", - отметил источник.
Ранее власти Катара назначили новым главой дипмиссии в Сирии посла Халифу Абдаллу аль-Махмуда аль-Шарифа.
Доха закрыла свое посольство в Дамаске и отозвала своего посла в июле 2011 года в начале народных выступлений против правительства Асада, которые переросли в гражданскую войну.
Ранее МИД Катара заявил, что возвращение посольства в Дамаск после 13-летнего перерыва стало "выражением принципиальной позиции в отношении сирийской народной революции государства Катар, которое категорически отвергало всю репрессивную политику режима".
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