https://ria.ru/20241217/posolstvo-1989736372.html

Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет

Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет - РИА Новости, 17.12.2024

Источник: посольство Катара в Сирии возобновило работу спустя 13 лет

Посольство Катара в Сирии возобновило работу во вторник спустя 13 лет после его закрытия из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:54

2024-12-17T16:54

2024-12-17T16:54

в мире

катар

сирия

дамаск (город)

башар асад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_3a7ca5d531e0ef9246bd23c829249b36.jpg

ДОХА, 17 дек - РИА Новости. Посольство Катара в Сирии возобновило работу во вторник спустя 13 лет после его закрытия из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами, сообщил РИА Новости дипломатический источник в эмирате. В минувшее воскресенье дипломаты из Катара посетили страну и встретились с переходным правительством после свержения президента Башара Асада. "Посольство Катара в Сирии возобновило работу в братской Сирийской Арабской Республике", - отметил источник. Ранее власти Катара назначили новым главой дипмиссии в Сирии посла Халифу Абдаллу аль-Махмуда аль-Шарифа. Доха закрыла свое посольство в Дамаске и отозвала своего посла в июле 2011 года в начале народных выступлений против правительства Асада, которые переросли в гражданскую войну. Ранее МИД Катара заявил, что возвращение посольства в Дамаск после 13-летнего перерыва стало "выражением принципиальной позиции в отношении сирийской народной революции государства Катар, которое категорически отвергало всю репрессивную политику режима".

https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html

катар

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, сирия, дамаск (город), башар асад