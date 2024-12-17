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ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России - РИА Новости, 17.12.2024
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14:21 17.12.2024 (обновлено: 14:33 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/popravka-1989696344.html
ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России
ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России - РИА Новости, 17.12.2024
ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой вводится уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 15 лет за оказание иностранцем помощи... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:21
2024-12-17T14:33
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой вводится уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.Поправками в Уголовный кодекс вводится новая статья 276.1, которой определяется ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.Также поправками предлагается освобождать от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России.Сотрудничество иностранцев, находящихся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до восьми лет лишения свободы.При этом под переходом на сторону противника в Уголовном кодексе РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.В настоящее время под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988586314.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России

ГД приняла поправку о лишении свободы за помощь иностранцев противнику России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой вводится уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.
Поправками в Уголовный кодекс вводится новая статья 276.1, которой определяется ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.
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Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Также поправками предлагается освобождать от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России.
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Сотрудничество иностранцев, находящихся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до восьми лет лишения свободы.
При этом под переходом на сторону противника в Уголовном кодексе РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.
В настоящее время под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.
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