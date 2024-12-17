https://ria.ru/20241217/popravka-1989696344.html

ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России

ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России - РИА Новости, 17.12.2024

ГД приняла поправку о наказании иностранцев за помощь противнику России

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой вводится уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 15 лет за оказание иностранцем помощи... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:21

2024-12-17T14:21

2024-12-17T14:33

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой вводится уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.Поправками в Уголовный кодекс вводится новая статья 276.1, которой определяется ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.Также поправками предлагается освобождать от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России.Сотрудничество иностранцев, находящихся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до восьми лет лишения свободы.При этом под переходом на сторону противника в Уголовном кодексе РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.В настоящее время под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988586314.html

https://ria.ru/20241209/mvd-1988288345.html

https://ria.ru/20241113/minyust-1983539137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество