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Случаи покушений на российских политиков и общ. деятелей в 2022-2024 годах

Случаи покушений на российских политиков и общ. деятелей в 2022-2024 годах - РИА Новости, 17.12.2024

Случаи покушений на российских политиков и общ. деятелей в 2022-2024 годах

17 декабря Следственный комитет России сообщил о том, что на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:45

2024-12-17T09:45

2024-12-17T13:45

справки

россия

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202417 декабря Следственный комитет России сообщил о том, что на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. 13 ноября в Севастополе в результате теракта погиб капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. По данным СК РФ, под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. По информации экстренных служб, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 граммов. Транковский получил ранения, несовместимые с жизнью. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подрыв был совершен по заданию Службы безопасности Украины. 20233 июля ФСБ сообщила о том, что силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Был задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе – обучение минно-взрывному делу. Утверждается, что мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. 15 мая в барбершопе по улице Демехина в Луганске сработало взрывное устройство. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио министра внутренних дел Луганской Народной республики Игорь Корнет. Его состояние оценивалось как стабильное. По данным СК России, взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 6 мая на трассе в Борском районе Нижегородской области был взорван автомобиль сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" писателя Захара Прилепина. Его пресс-служба сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Задержанный по горячим следам подозреваемый признался, что был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022 году приехал в Россию с целью ликвидации Прилепина. 30 сентября 2024 года второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова*, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина. 3 мая сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова. По данным силовиков, в зоне проведенных мероприятий были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО - шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. 2 апреля военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Юрьевич Фомин) погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе "Патриот" на Университетской набережной во время своего творческого вечера.При инциденте пострадали еще 32 человека. Взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера - 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова*. В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей. 6 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил о том, что силовики предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева. "Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля – председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева". Как утверждалось, злоумышленники планировали подорвать автомобиль бизнесмена с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства.202220 августа в Одинцовском районе Московской области на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась российская журналистка и политолог Дарья Дугина. Девушка возвращалась с литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", на котором присутствовала в качестве почетного гостя. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк*. 9 августа глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Его перевезли в Крым, а затем в московский НИИ Склифосовского. В СК позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. В феврале 2024 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ отравили губернатора Запорожской области Владимира Сальдо – рицином. Кириллов тогда же сообщил, что глава ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями 5 декабря 2023 года.В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power** - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в службе. В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Внесен(а) в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Запрещенная в России террористическая организация.

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справки, россия