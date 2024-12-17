Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО
Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО на сборах ассоциации в Москве
Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный выступил перед ветеранами спецоперации на Украине в рамках Всероссийских сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО, передает корреспондент РИА Новости.
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"Ведь на самом деле ветераны специальной военной операции — даже не в силу усилий государства, а в силу того, что это крайне небезразличные люди — это люди, которые войдут и в органы власти, и в общественные организации во многие. Просто потому, что они талантливые, способные и очень небезразличные", — заявил он в комментарии агентству.
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Военкор отметил, что работать с ветеранами очень важно, необходимо помогать им и настраивать их на продуктивную работу. При этом он подчеркнул, что работа "на гражданке" ничем не проще — она другая, но люди, которые прошли тяжелейшую войну, справятся.
Всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов СВО проходят в Москве. Они объединяют региональных лидеров организации из 89 регионов. Организатором выступает Ассоциация ветеранов СВО.
Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию областной больницы, откуда после обследования решили перевезти в Москву. Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В середине сентября его выписали из больницы. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ могли выследить Поддубного целенаправленно.
В сентябре указом Владимира Путина военкора удостоили звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.