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Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 17.12.2024 (обновлено: 21:34 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/poddubnyy-1989788642.html
Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО
Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО - РИА Новости, 17.12.2024
Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО
Военный корреспондент Евгений Поддубный выступил перед ветеранами спецоперации на Украине в рамках Всероссийских сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:37
2024-12-17T21:34
специальная военная операция на украине
россия
москва
евгений поддубный
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный выступил перед ветеранами спецоперации на Украине в рамках Всероссийских сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Ведь на самом деле ветераны специальной военной операции — даже не в силу усилий государства, а в силу того, что это крайне небезразличные люди — это люди, которые войдут и в органы власти, и в общественные организации во многие. Просто потому, что они талантливые, способные и очень небезразличные&quot;, — заявил он в комментарии агентству.Военкор отметил, что работать с ветеранами очень важно, необходимо помогать им и настраивать их на продуктивную работу. При этом он подчеркнул, что работа "на гражданке" ничем не проще — она другая, но люди, которые прошли тяжелейшую войну, справятся. Всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов СВО проходят в Москве. Они объединяют региональных лидеров организации из 89 регионов. Организатором выступает Ассоциация ветеранов СВО. Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию областной больницы, откуда после обследования решили перевезти в Москву. Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В середине сентября его выписали из больницы. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ могли выследить Поддубного целенаправленно.В сентябре указом Владимира Путина военкора удостоили звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
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россия, москва, евгений поддубный, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Евгений Поддубный, Общество
Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО

Военкор Поддубный выступил перед ветеранами СВО на сборах ассоциации в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный выступил перед ветеранами спецоперации на Украине в рамках Всероссийских сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Ведь на самом деле ветераны специальной военной операции — даже не в силу усилий государства, а в силу того, что это крайне небезразличные люди — это люди, которые войдут и в органы власти, и в общественные организации во многие. Просто потому, что они талантливые, способные и очень небезразличные", — заявил он в комментарии агентству.

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Военкор отметил, что работать с ветеранами очень важно, необходимо помогать им и настраивать их на продуктивную работу. При этом он подчеркнул, что работа "на гражданке" ничем не проще — она другая, но люди, которые прошли тяжелейшую войну, справятся.
Всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов СВО проходят в Москве. Они объединяют региональных лидеров организации из 89 регионов. Организатором выступает Ассоциация ветеранов СВО.
Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию областной больницы, откуда после обследования решили перевезти в Москву. Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В середине сентября его выписали из больницы. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ могли выследить Поддубного целенаправленно.
В сентябре указом Владимира Путина военкора удостоили звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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