https://ria.ru/20241217/plennyy-1989659561.html

Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных

Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных - РИА Новости, 17.12.2024

Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных

Москва и Киев договорились о доставке посылок военнопленным, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:51

2024-12-17T12:51

2024-12-17T13:26

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Москва и Киев договорились о доставке посылок военнопленным, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции."Мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных", — сказала омбудсмен.Как сообщала Москалькова на минувшей неделе, обмен посылками и письмами для военнопленных может пройти в декабре на российско-белорусской границе.Комментируя возможность обмена с Украиной военнопленными в связи с Новым годом, омбудсмен сказала, что этим вопросом занимаются военные, но диалог идет тяжело.

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html

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россия, украина, татьяна москалькова, в мире