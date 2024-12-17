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Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных - РИА Новости, 17.12.2024
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12:51 17.12.2024 (обновлено: 13:26 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/plennyy-1989659561.html
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных - РИА Новости, 17.12.2024
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных
Москва и Киев договорились о доставке посылок военнопленным, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:51
2024-12-17T13:26
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Москва и Киев договорились о доставке посылок военнопленным, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции."Мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных", — сказала омбудсмен.Как сообщала Москалькова на минувшей неделе, обмен посылками и письмами для военнопленных может пройти в декабре на российско-белорусской границе.Комментируя возможность обмена с Украиной военнопленными в связи с Новым годом, омбудсмен сказала, что этим вопросом занимаются военные, но диалог идет тяжело.
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html
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россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных

Москалькова заявила, что Москва и Киев договорились о посылках для пленных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Москва и Киев договорились о доставке посылок военнопленным, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции.
"Мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных", — сказала омбудсмен.

Пресс-конференция в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" посвящена презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".

Как сообщала Москалькова на минувшей неделе, обмен посылками и письмами для военнопленных может пройти в декабре на российско-белорусской границе.
Комментируя возможность обмена с Украиной военнопленными в связи с Новым годом, омбудсмен сказала, что этим вопросом занимаются военные, но диалог идет тяжело.
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