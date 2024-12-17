https://ria.ru/20241217/plennyy-1989659561.html
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных - РИА Новости, 17.12.2024
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных
Москва и Киев договорились о доставке посылок военнопленным, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:51
2024-12-17T12:51
2024-12-17T13:26
россия
украина
татьяна москалькова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_77fe974fb662415980fbe921da6f4f89.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Москва и Киев договорились о доставке посылок военнопленным, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции."Мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных", — сказала омбудсмен.Как сообщала Москалькова на минувшей неделе, обмен посылками и письмами для военнопленных может пройти в декабре на российско-белорусской границе.Комментируя возможность обмена с Украиной военнопленными в связи с Новым годом, омбудсмен сказала, что этим вопросом занимаются военные, но диалог идет тяжело.
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3b1199b02e93357674f44ae8a2c0ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных
Москалькова заявила, что Москва и Киев договорились о посылках для пленных