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"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа - РИА Новости, 17.12.2024
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16:27 17.12.2024 (обновлено: 18:49 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html
"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа
"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа - РИА Новости, 17.12.2024
"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа
Инициативы избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станут серьезным ударом для Киева, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст в РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:27
2024-12-17T18:49
в мире
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сша
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джон хербст
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Инициативы избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станут серьезным ударом для Киева, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст в эфире YouTube-канала "Радио НВ"."Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и также хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины", — сказал он.Как утверждает отставной дипломат, Вашингтон осознает, что победа России на Украине станет поражением США.Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое решение", которое может быть пересмотрено.Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джон хербст, россия, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джон Хербст, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа

Экс-посол США Хербст: идеи Трампа по переговорам будут трудными для Киева

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Инициативы избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станут серьезным ударом для Киева, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст в эфире YouTube-канала "Радио НВ".
"Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и также хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины", — сказал он.
Как утверждает отставной дипломат, Вашингтон осознает, что победа России на Украине станет поражением США.
Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое решение", которое может быть пересмотрено.
Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Киев за это ответит". США собираются принять жесткое решение по Украине
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампДжон ХербстРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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