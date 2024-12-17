https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html

"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа

"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа - РИА Новости, 17.12.2024

"Это больно". В США сообщили Украине плохие новости из-за Трампа

Инициативы избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станут серьезным ударом для Киева, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст в РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:27

2024-12-17T16:27

2024-12-17T18:49

в мире

украина

сша

дональд трамп

джон хербст

россия

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Инициативы избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станут серьезным ударом для Киева, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст в эфире YouTube-канала "Радио НВ"."Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и также хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины", — сказал он.Как утверждает отставной дипломат, Вашингтон осознает, что победа России на Украине станет поражением США.Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое решение", которое может быть пересмотрено.Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дональд трамп, джон хербст, россия, владимир зеленский, нато