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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе, отметив, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:18

2024-12-17T14:18

2024-12-17T14:19

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе, отметив, что силы ПВО наготове. Опасность атаки объявлена в 13.54. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — сообщил Гусев.

https://ria.ru/20241206/bpl-1987678200.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность, вооруженные силы украины