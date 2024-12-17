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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе, отметив, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:18
2024-12-17T14:18
2024-12-17T14:19
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе, отметив, что силы ПВО наготове. Опасность атаки объявлена в 13.54. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — сообщил Гусев.
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА