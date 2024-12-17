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Нетаньяху отправился в Каир на переговоры по Газе - РИА Новости, 17.12.2024
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18:10 17.12.2024 (обновлено: 18:26 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/netanjahu-1989763974.html
Нетаньяху отправился в Каир на переговоры по Газе
Нетаньяху отправился в Каир на переговоры по Газе - РИА Новости, 17.12.2024
Нетаньяху отправился в Каир на переговоры по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в столицу Египта Каир для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:10
2024-12-17T18:26
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в столицу Египта Каир для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в 2023 году, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. "Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник отправился в Каир на переговоры о прекращении огня в Газе", - рассказали агентству неназванные источники, проинформированные о поездке. Ранее израильская газета Times of Israel сообщила, что израильская делегация прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа. По данным источника издания, в составе делегации присутствуют представители армии, спецслужбы "Шин Бет" и разведслужбы "Моссад". В прошлую пятницу член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф сообщил РИА Новости, что переговоры по Газе приобрели большой темп, заинтересованные стороны торопятся завершить соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных до момента, пока победитель выборов президента США Дональд Трамп не вступит свою должность. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241217/konflikt-1915630213.html
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в мире, цены на нефть, израиль, сша, россия, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Израиль, США, Россия, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху отправился в Каир на переговоры по Газе

Reuters: Нетаньяху отправился в Каир на переговоры о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в столицу Египта Каир для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в 2023 году, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
"Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник отправился в Каир на переговоры о прекращении огня в Газе", - рассказали агентству неназванные источники, проинформированные о поездке.
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Вчера, 19:55
Ранее израильская газета Times of Israel сообщила, что израильская делегация прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа. По данным источника издания, в составе делегации присутствуют представители армии, спецслужбы "Шин Бет" и разведслужбы "Моссад".
В прошлую пятницу член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф сообщил РИА Новости, что переговоры по Газе приобрели большой темп, заинтересованные стороны торопятся завершить соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных до момента, пока победитель выборов президента США Дональд Трамп не вступит свою должность.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреЦены на нефтьИзраильСШАРоссияБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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