https://ria.ru/20241217/navalnyy-1989648683.html
Прокурор попросил дать по пять лет каждому из трех адвокатов Навального
Прокурор попросил дать по пять лет каждому из трех адвокатов Навального - РИА Новости, 17.12.2024
Прокурор попросил дать по пять лет каждому из трех адвокатов Навального
Прокурор попросил приговорить к срокам от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:18
2024-12-17T12:18
2024-12-17T12:31
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Прокурор попросил приговорить к срокам от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, сообщил РИА Новости защитник одного из них Андрей Гривцов. Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушается в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме. "Кобзеву прокурор попросил назначить 5 лет и 11 месяцев, Липцеру - 5 лет и 10 месяцев, Сергунину - 5 лет и 6 месяцев", - сказал Гривцов. Прокурор также просит на 5 лет после освобождения запретить им оказывать юридические услуги, добавил адвокат Кобзева. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
https://ria.ru/20241016/advokat-1978256126.html
https://ria.ru/20241206/rossija-1987631969.html
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происшествия, россия, владимирская область, андрей гривцов, вадим кобзев, алексей липцер, алексей навальный*
Происшествия, Россия, Владимирская область, Андрей Гривцов, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Алексей Навальный*
Прокурор попросил дать по пять лет каждому из трех адвокатов Навального
Прокурор попросил от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев для троих адвокатов Навального