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Маск одним словом отреагировал на "рекорд" Байдена

Маск одним словом отреагировал на "рекорд" Байдена - РИА Новости, 17.12.2024

Маск одним словом отреагировал на "рекорд" Байдена

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X удивился статистике помилований президента США Джо Байдена. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:45

2024-12-17T19:45

2024-12-17T19:45

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дональд трамп

хантер байден

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X удивился статистике помилований президента США Джо Байдена."Вау", — написал он.Так миллиардер отреагировал на публикацию бывшего депутата заксобрания Западной Вирджинии Деррека Эванса. Исходя из приведенной статистики, Байден помиловал 8062 человека, в то время, как 44-й президент США Барак Обама — 1927, а ныне избранный президент Дональд Трамп — 237 человек.Сам Эванс в публикации отметил, что "невозможно отрицать факт злоупотребления Байденом права президентского помилования".На прошлой неделе, 12 декабря, американский президент заявил, что дарует помилование 39 американцам и смягчает наказания почти 1,5 тысячи человек. В начале декабря он подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее Байден заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп, хантер байден