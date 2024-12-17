Маск одним словом отреагировал на "рекорд" Байдена
Маск удивился тому, что Байден помиловал более восьми тысяч человек
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X удивился статистике помилований президента США Джо Байдена.
"Вау", — написал он.
© Фото : Elon Musk/XПост, опубликованный в соцсети X Илона Маска
© Фото : Elon Musk/X
Пост, опубликованный в соцсети X Илона Маска
Так миллиардер отреагировал на публикацию бывшего депутата заксобрания Западной Вирджинии Деррека Эванса. Исходя из приведенной статистики, Байден помиловал 8062 человека, в то время, как 44-й президент США Барак Обама — 1927, а ныне избранный президент Дональд Трамп — 237 человек.
Сам Эванс в публикации отметил, что "невозможно отрицать факт злоупотребления Байденом права президентского помилования".
На прошлой неделе, 12 декабря, американский президент заявил, что дарует помилование 39 американцам и смягчает наказания почти 1,5 тысячи человек. В начале декабря он подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее Байден заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.