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Более 3,5 тысячи специалистов пришло в коммунальное хозяйство Подмосковья
Более 3,5 тысячи специалистов пришло в коммунальное хозяйство Подмосковья - РИА Новости, 17.12.2024
Более 3,5 тысячи специалистов пришло в коммунальное хозяйство Подмосковья
Более 3,5 тысячи специалистов было привлечено за девять месяцев этого года в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:04
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 3,5 тысячи специалистов было привлечено за девять месяцев этого года в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. "Работу по подбору кадров мы начали летом. Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании было привлечено более 3,5 тысячи человек. Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тысяч рублей. Таким образом, в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий было привлечено более 3,5 тысячи специалистов. Из них: рабочие по благоустройству — 2 802, водители — 213, машинисты — 338. Также количество сотрудников в управляющих компаниях количество увеличилось более чем на 200 человек: электрики — 13, плотники — 12, слесари-сантехники — 32, дворники — 73, уборщики — 62, прочие вакансии — 61.
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Более 3,5 тысячи специалистов пришло в коммунальное хозяйство Подмосковья
Мурашов: более 3,5 тысячи специалистов привлекли в коммунальное хозяйство
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 3,5 тысячи специалистов было привлечено за девять месяцев этого года в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
"Работу по подбору кадров мы начали летом. Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании было привлечено более 3,5 тысячи человек. Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья
- министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тысяч рублей.
Таким образом, в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий было привлечено более 3,5 тысячи специалистов. Из них: рабочие по благоустройству — 2 802, водители — 213, машинисты — 338. Также количество сотрудников в управляющих компаниях количество увеличилось более чем на 200 человек: электрики — 13, плотники — 12, слесари-сантехники — 32, дворники — 73, уборщики — 62, прочие вакансии — 61.