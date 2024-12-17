https://ria.ru/20241217/moshenniki-1989655620.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 17.12.2024

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:39

2024-12-17T12:39

2024-12-17T12:39

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новый год

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Правоохранители пояснили, что сперва мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер. "Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным - контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год, россия