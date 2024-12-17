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Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 17.12.2024
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12:39 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/moshenniki-1989655620.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 17.12.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:39
2024-12-17T12:39
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новый год
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Правоохранители пояснили, что сперва мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер. "Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным - контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
россия
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РИА Новости
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год, россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новый год, Россия
Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества через приложения для посылок

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Правоохранители пояснили, что сперва мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер.
"Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным - контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям", - уточнили в ведомстве.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
23 октября, 10:47
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новый годРоссия
 
 
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