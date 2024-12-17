https://ria.ru/20241217/moldavija-1989639361.html

Молдавский депутат объяснил введение ЧП в энергетике

Молдавский депутат объяснил введение ЧП в энергетике - РИА Новости, 17.12.2024

Молдавский депутат объяснил введение ЧП в энергетике

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" решила ввести режим чрезвычайного положения под предлогом энергетического кризиса, чтобы подготовиться к... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:41

2024-12-17T11:41

2024-12-17T11:41

в мире

молдавия

кишинев

европа

майя санду

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" решила ввести режим чрезвычайного положения под предлогом энергетического кризиса, чтобы подготовиться к запланированным на лето парламентским выборам, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). "В состоянии ЧП нельзя проводить выборы, только если Комиссия по чрезвычайным ситуациям своим отдельным решением разрешит это сделать. Введенное партией "Действие и солидарность" ЧП — это подготовка к парламентским выборам", — заявил Фотеску журналистам. Он уверен, что власть с помощью фальсификаций уже добилась переизбрания Майи Санду на пост президента. Поэтому депутат допускает, что схожий сценарий может быть запланирован и для парламентских выборов, которые пройдут летом 2025 года. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.

https://ria.ru/20241213/moldaviya-1989072890.html

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кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, европа, майя санду, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)