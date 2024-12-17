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В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 17.12.2024 (обновлено: 12:14 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989644483.html
В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину
В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину - РИА Новости, 17.12.2024
В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину
Миротворческая миссия на Украине должна быть отправлена от ООН, а не Евросоюзом, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:00
2024-12-17T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
россия
гуидо крозетто
дмитрий песков
антонио таяни
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РИМ, 17 дек – РИА Новости. Миротворческая миссия на Украине должна быть отправлена от ООН, а не Евросоюзом, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. “Давайте избегать опасных недоразумений: это не будет европейская миссия, она не будет принята сторонами (Россией и Украиной – ред). Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад", - заявил он в интервью газете Repubblica. По словам министра, подобная миссия будет "насыщенной" из-за протяженности российско-украинской границы. Крозетто подчеркнул, что итальянские войска готовы принять участие в миссии в составе многонациональных сил. Помимо Ливана, где уже работают итальянские миротворцы, Италия открыта к их отправке в сектора Газа и Украину, отметил он. На прошлой неделе Крозетто говорил, что Италия могла бы принять участие в миротворческой миссии на Украине и готова к аналогичным задачам в Ливане и секторе Газа. В тот же день глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным. Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989161739.html
https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989640712.html
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в мире, украина, италия, россия, гуидо крозетто, дмитрий песков, антонио таяни, оон, politico, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Россия, Гуидо Крозетто, Дмитрий Песков, Антонио Таяни, ООН, Politico, НАТО
В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину

Крозетто: миротворцы должны быть отправлены на Украину от ООН, а не от Евросоюза

© AP Photo / Ariel SchalitМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Миротворцы ООН. Архивное фото
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РИМ, 17 дек – РИА Новости. Миротворческая миссия на Украине должна быть отправлена от ООН, а не Евросоюзом, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
“Давайте избегать опасных недоразумений: это не будет европейская миссия, она не будет принята сторонами (Россией и Украиной – ред). Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад", - заявил он в интервью газете Repubblica. По словам министра, подобная миссия будет "насыщенной" из-за протяженности российско-украинской границы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Депутат Рады назвал идею с "миротворцами" провальной
13 декабря, 23:19
Крозетто подчеркнул, что итальянские войска готовы принять участие в миссии в составе многонациональных сил. Помимо Ливана, где уже работают итальянские миротворцы, Италия открыта к их отправке в сектора Газа и Украину, отметил он.
На прошлой неделе Крозетто говорил, что Италия могла бы принять участие в миротворческой миссии на Украине и готова к аналогичным задачам в Ливане и секторе Газа. В тот же день глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Президент Финляндии сделал заявление об отправке миротворцев на Украину
Вчера, 11:45
Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
16 декабря, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияРоссияГуидо КрозеттоДмитрий ПесковАнтонио ТаяниООНPoliticoНАТО
 
 
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