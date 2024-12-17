В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину
Крозетто: миротворцы должны быть отправлены на Украину от ООН, а не от Евросоюза
© AP Photo / Ariel SchalitМиротворцы ООН
© AP Photo / Ariel Schalit
Миротворцы ООН. Архивное фото
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РИМ, 17 дек – РИА Новости. Миротворческая миссия на Украине должна быть отправлена от ООН, а не Евросоюзом, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
“Давайте избегать опасных недоразумений: это не будет европейская миссия, она не будет принята сторонами (Россией и Украиной – ред). Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад", - заявил он в интервью газете Repubblica. По словам министра, подобная миссия будет "насыщенной" из-за протяженности российско-украинской границы.
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На прошлой неделе Крозетто говорил, что Италия могла бы принять участие в миротворческой миссии на Украине и готова к аналогичным задачам в Ливане и секторе Газа. В тот же день глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным.
Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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