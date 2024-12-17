https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989644483.html

В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину

В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину - РИА Новости, 17.12.2024

В Италии призвали отправить миротворцев от ООН на Украину

Миротворческая миссия на Украине должна быть отправлена от ООН, а не Евросоюзом, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:00

2024-12-17T12:00

2024-12-17T12:14

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РИМ, 17 дек – РИА Новости. Миротворческая миссия на Украине должна быть отправлена от ООН, а не Евросоюзом, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. “Давайте избегать опасных недоразумений: это не будет европейская миссия, она не будет принята сторонами (Россией и Украиной – ред). Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад", - заявил он в интервью газете Repubblica. По словам министра, подобная миссия будет "насыщенной" из-за протяженности российско-украинской границы. Крозетто подчеркнул, что итальянские войска готовы принять участие в миссии в составе многонациональных сил. Помимо Ливана, где уже работают итальянские миротворцы, Италия открыта к их отправке в сектора Газа и Украину, отметил он. На прошлой неделе Крозетто говорил, что Италия могла бы принять участие в миротворческой миссии на Украине и готова к аналогичным задачам в Ливане и секторе Газа. В тот же день глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным. Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1989161739.html

https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989640712.html

https://ria.ru/20241216/peskov-1989409730.html

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